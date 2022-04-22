1000 لاعب.. حلم «مستر أولمبيا» في «دبي برو»

رضا سليم (دبي)



كشف عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا العالمية، والتي ينظمها نادي أوكسجين للمرة الأولى في المنطقة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمركز دبي التجاري العالمي عن تفاصيل الحدث الذي سيقام يومي 22 و23 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن عدد المشاركة سيتجاوز 1000 لاعب من المحترفين والهواة، من بينهم 50 محترفاً على الأقل، وتم تسجيل البطولة دوليا واعتمادها في الأجندة السنوية للاتحاد في أميركا، وهناك ترويج كبير للحدث، سواء عن طريق الأجندة الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأيضاً حسابات النادي، ومجلس دبي الرياضي.

أضاف العلي: الهدف من البطولة هو تأهل أكبر عدد من اللاعبين العرب إلى مسترأولمبيا ،ونطمح في الوصول إلى 10 لاعبين، مشيراً إلى أن نظام البطولة ستكون 6 فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك للرجال الهواة، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال الهواة، وفئة كمال الأجسام للهواة، وفئة الفيزيك للرجال المحترفين، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال المحترفين، وفئة كمال الأجسام للمحترفين، وسيتأهل أول 3 لاعبين هواة في كل فئة إلى مستوى المحترفين، في حين يتأهل أول المحترفين في كل فئة إلى مستر أولمبيا، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي قبل البطولة بيومين حتى تتضح الصورة بشأن المشاركين وعددهم.

وأشار إلى أن التسجيل في الحدث لم يبدأ حتى الآن، وتوقع بمشاركة قياسية في أول نسخة وقال: العالم يعرف الإمارات ودبي، وهو ما يفتح الباب أمام كل اللاعبين في المنطقة للمشاركة فيها، واخترنا مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة الحدث لأنه المكان الأنسب، خاصة أن الحدث سوف يجذب الجمهور، ونتوقع أن يحضر يومياً ما يتجاوز 400 آلاف متفرج، وأيضاً المركز يتوقف فيه مواقف السيارات والمطاعم.

ونوه إلى أن عدداً كبيراً من النجوم المحترفين في مستر أولمبيا سيحضرون الحدث وتواجدهم دعاية كبيرة، مشيراً إلى أن اللعبة انتشرت بشكل كبير في الخليج، ويكفي أن بطولة محلية أقيمت مؤخرا في السعودية شارك فيها 700 لاعب، وبالتالي هناك دول قوية، ولها باع طويل في اللعبة، منها الكويت التي تحتل الصدارة العربية، ومن بعدها مصر والسعودية، ولدينا في الإمارات عدد ما بين 300 إلى 400 لاعب، والتي تنشر بشكل أكبر عن السنوات الماضية، ولا ننسى أنه في السابق لم يتواجد لاعب عربي في مستر أولمبيا، والآن بدأ الظهور العربي أفضل بكثير، وهو دليل على الاهتمام باللعبة عربياً، واختلفت كثيراً في آخر 3 سنوات.