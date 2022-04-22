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فريق «كي ال دي» يظفر بلقب بطولة خليفة الرمضانية
فريق «كي ال دي» يظفر بلقب بطولة خليفة الرمضانية
22 ابريل 2022 14:44

 

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وسالم سلطان المعمري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية، اختتمت منافسات بطولة خليفة الرمضانية لكرة القدم للرجال والسيدات، بتتويج فريق KLD باللقب عقب تجاوزه فريق هومكو بنتيجة 3-2.

 


كما حصل فريق Amigos على بطولة السيدات التي لُعبت بنظام المجموعة الواحدة، وحصل فريق Team OG على المركز الثاني، وتخلل الحفل الختامي العديد من الفقرات الترفيهية الممتعة، منه على سبيل المثال لا الحصر: استعراض للفرقة الموسيقية قدمته شرطة أبوظبي، وفقرة العيالة، وفقرة التعرف على المعزوفة والتي تفاعل معها الجمهور، وتم تخصيص جائزة لمن يتعرف على اسم المعزوفة، كما تضمن حفل الختام فقرة الأسئلة والأجوبة للجمهور بمشاركة الإعلامي سعيد المعمري.
وبعد المباراة الختامية، تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في البطولة والمتمثلين بكل من: اتحاد الكرة، مجلس أبوظبي الرياضي، مجموعة بن عزيز، شركة الظاهرة الزراعية، بوابة الشرق مول، مستشفى إن إم سي، المركز المثالي الطبي. 

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