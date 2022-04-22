لايبزج يرفض بيع «الديك الموهبة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تراجع لايبزج الألماني عن فكرة بيع نجمه الفرنسي الشاب كريستوفر نكونكو «24 عاماً» في الصيف المقبل، وقرر الإبقاء عليه في الفريق موسماً آخر، وبعدها التفكير في مصيره ومستقبله.

وقال أوليفر ماينتزلاف رئيس النادي: نكونكو لن يغادر لايبزج تحت أي ظرف هذا الصيف، ويبقى لاعباً في الفريق الموسم المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة «سكاي ألمانيا»: صحيح أنه ليس هناك شيء لا يمكن بيعه في كرة القدم، ولكن هذا الكلام لا ينطبق على نكونكو، فهو أحد أفضل لاعبينا في النصف الأول من الموسم الحالي، ونعمل على تطوير أدائه أكثر في الموسم الجديد مع المدير الفني الحالي دومينيكو تيديسكو الذي حل محل جيسي مارش الذي تمت إقالته وسط الموسم، بعد خروج الفريق من دور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وانتقاله للعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ونجح المدرب الجديد في التأهل بالفريق إلى نصف نهائي البطولة الأخيرة، حيث يواجه جلاسجو راينجرز الإسكتلندي ذهاباً وعودة ، ثم يلعب نهائي كأس ألمانيا أمام فرايبورج .

وانضم نكونكو إلى لايبزج عام 2019، قادماً من باريس سان جيرمان، مقابل 10 ملايين يورو، وتفجرت موهبته هذا الموسم، وسجل 30 هدفاً، في 45 مباراة بمختلف المسابقات وصنع 16 هدفاً، ليصبح أفضل هداف وممرر بالفريق، رغم إنه ليس رأس حربة صريحاً، وهي أرقام جعلت الأندية الكبرى في أوروبا تسعى لضمه، وفي المقدمة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، ويرتبط نكونكو بعقد مع لايبزج حتى 2024.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية أشارت إلى أن لايبزج حدد سعر بيع نكونكو هذا الصيف بمبلغ 60 مليون يورو، وهو ما نفاه أخيراً رئيس النادي أوليفر ماينتزلاف.

يذكر أن تألق نكونكو فرض اسمه على ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، وضمه إلى التجمع الأخير في مارس الماضي، وربما يضعه في حساباته، ويضمه إلى قائمة «الديوك» التي تشارك في كأس العالم 2022.