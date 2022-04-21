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نهج ورؤية
نهج ورؤية
22 ابريل 2022 00:01

لا تدخر الإمارات جهداً في الدفع باتجاه السلم والاستقرار في المنطقة، وتحرص انطلاقاً من نهج ثابت، ورؤية ثاقبة، على الدعم الدائم لكل ما يعزز هذا التوجه. 
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد على أهمية تهدئة الأوضاع، ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
لا يخدم التصعيد اليومي للمواجهات في المسجد الأقصى أي جهود للحل، لكن يمكن للحكمة أن تمنح الهدوء فرصة كي يسود بدلاً من العنف.
والإمارات في تأكيدها على ترسيخ دعائم السلام والاستقرار، تدعم وتثمّن أي اتجاهات في هذا الصدد، مشددة على حاجة المنطقة إلى المضي قدماً في مسارات التنمية بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار. 
لن تؤدي دوامة العنف إلا إلى العنف. و«الأقصى» في العشر الأواخر من شهر رمضان يحتاج إلى الهدوء والسكينة لتمكين المسلمين من أداء شعائرهم بأمن وسلام. وقرار الحكومة الإسرائيلية بمنع الزوار غير المسلمين من دخول باحات المسجد، بدءاً من اليوم وحتى نهاية الشهر المبارك يمكن أن يساهم جدياً في إنهاء التصعيد.
لا بد من تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل. والإمارات على موقفها الثابت في دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة كافة، للدفع قدماً بعملية السلام.

فلسطين
إسرائيل
القدس
الإمارات
عبدالله بن زايد
المسجد الأقصى
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