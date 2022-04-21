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«الفرسان».. شباب بـ «توقيت الرابعة»!
«الفرسان».. شباب بـ «توقيت الرابعة»!
21 ابريل 2022 10:12

دبي (الاتحاد)

تُوج شباب الأهلي بطلاً لمسابقة كأس الشباب تحت 21 عاماً لكرة القدم بتغلبه على فريق البطائح بهدفين لهدف، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت «الأربعاء» على ملعب نادي الحمرية.
سجل هدفي شباب الأهلي اللاعب محمد يوسف عتيق، بينما سجل الهدف الوحيد للبطائح اللاعب كوملان إيمانويل.
وقام أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات بتتويج لاعبي فريق شباب الأهلي والجهاز الفني والإداري بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما سلم الميداليات الفضية لأعضاء فريق البطائح.
وكان فريق شباب الأهلي قد بدأ منافسات البطولة بتحقيق الفوز على نادي المدام بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دبا بخمسة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي، قبل أن يهزم البطائح في المباراة النهائية.
الجدير بالذكر أن هذه البطولة الرابعة التي يحققها نادي شباب الأهلي خلال الموسم الرياضي الحالي في مسابقات المراحل السنية، حيثُ تم تتويجه بطلاً لمسابقة دوري الأشبال تحت 14 عاماً «الفئة الأولى»، ودوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الأولى»، ودوري الشباب تحت 21 عاماً.

شباب الأهلي
كأس الشباب
البطائح
الحمرية
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