الطيران الأميركية تراجع واقعة أمنية قرب الكونجرس

شوهدت طائرة عسكرية من ملعب البيسبول ناشونالز بارك خلال عرض لفريق المظلات الفرسان الذهبي في واشنطن
21 ابريل 2022 09:09
ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في وقت متأخر يوم الأربعاء أنها "ستجري مراجعة شاملة وعاجلة" لتحليق طائرة وعرض مظلات قرب مبنى الكونجرس الأميركي أثارا ذعرا أمنيا.
وحلقت الطائرة ذات المحرك الواحد التابعة لفريق جولدن نايتس لعروض المظلات التابع للجيش الأميركي خلال عرض فوق استاد ناشونالز للبيسبول في واشنطن قرب مجمع الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، مما أدى إلى إخلاء المجمع.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إدارة الطيران الاتحادية، وقالت إنها لم تخطر شرطة مجمع الكونجرس بالأمر مسبقاً.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية "نعلم أن أفعالنا تؤثر على الآخرين خاصة في منطقة عاصمة بلدنا، ويتعين علينا التواصل في وقت مبكر وفي كثير من الأحيان مع شركائنا في إنفاذ القانون". وأضافت أنها ستنشر تفاصيل مراجعتها.