شراكة الابتكار

الإمارات تتبنى الابتكار أداة هامة في مواجهة تحديات المستقبل، عبر إعداد سياسات وتنفيذ إجراءات وإطلاق مبادرات، تصب بشكل رئيس في استثمار الطاقات البشرية لإيجاد حلول غير تقليدية.. حلول قائمة على توظيف الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتبرز أهميتها في ظل التحولات العالمية في مجال المناخ والطاقة والغذاء والصحة وغيرها من التحديات البشرية المشتركة.

الابتكار ودوره في مواجهة التحديات العالمية شكل محوراً رئيساً في المحاضرة الرمضانية التي شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس سموه، وشخّصت بدقة المزايا التي تخول الإمارات لتكون رائدة عالمياً في الابتكار والتحولات التنموية عموماً، فإلى جانب ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية نوعية، في مجالي التكنولوجيا والاتصالات، جعلت من نفسها حاضنة وجاذبة لكل مبدع وعالم وموهوب وصاحب فكرة، ليكون مبتكراً وشريكاً في هدفها بتذليل التحديات أمام الإنسانية، وضمان واقع أفضل للأجيال المقبلة.

التشاركية والتعاون والتكامل في الجهود، والحرص على التبادل المعرفي والبحث، هي الكفيلة بتحقيق ابتكارات نوعية ومستدامة يمكن من خلالها خدمة الجميع، لأن مستقبل العالم يعتمد على مدى مستوى هذا التعاون، دون أن يؤثر على التنافسية أو يتعارض مع سعي كل دولة لتحفيز نشاطها الاقتصادي، وهذا ما تؤمن به الإمارات وتضعه في صلب أهدافها التنموية ومسيرتها للخمسين.

"الاتحاد"