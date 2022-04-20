جائزة «البصمة الرياضية» لـ «الخيّاط للاستثمار»

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي شركة «الخياط للاستثمار» الفائزة بجائزة البصمة الرياضية، ضمن احتفالية تكريم الفائزين بالدورة التاسعة لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني التي أقيمت تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد» تأكيداً لثوابت العمل الإنساني في دولة الإمارات، وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتقدير كل جهد من شأنه إبراز القيم الوطنية والإنسانية في المجتمع الإماراتي والعربي.

وحضر التكريم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وضرار بالهول عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات.

ويأتي تنظيم جائزة البصمة الرياضية للعام الثالث على التوالي، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي و«مؤسسة وطني الإمارات»، من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة، وتعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، وتمت دعوة الأندية والمؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة والأفراد ذوي المساهمات التي تدعم نشر ممارسة الرياضة في المجتمع، وتعزز مفاهيم الصحة والنشاط، من خلال ممارسة الرياضة الترشح للتنافس على الفئتين: الفردية والمؤسسية وفق محور التنافس «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وجاء فوز شركة «الخياط للاستثمار» بجائزة البصمة الرياضية لدورها في دعم مبادرات الدولة في المجال الرياضي ومن بينها مبادرة منصة السعادة والرياضة، بالإضافة إلى دعم مبادرة البرنامج الرياضي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجهيز متطلبات اليوم الرياضي الوطني بالأجهزة الحديثة والمبتكرة التي تدعم ممارسة أفراد المجتمع للرياضة والنشاط البدني.

وتمت إضافة جائزة البصمة الرياضية لفئات جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني بداية من الدورة السابعة للجائزة وذلك تحت شعار «قدرات بلا حدود»، وقد فازت بالبصمة الرياضية الأولى مجموعة «لاند مارك» التجارية الكبرى، فيما فازت «نخيل» بجائزة البصمة الرياضية الثانية.