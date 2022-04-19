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على خطى زايد
على خطى زايد
20 ابريل 2022 00:15

اسم زايد، ما زال عنواناً لمستشفى يبرئ كل عليل، أو مدرسة تبدد الجهل وتضيء النور أمام أجيال المستقبل، أو مساكن تؤوي من شردتهم النزاعات؛ لأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحال العطاء من قيمة إلى مبادئ ونهج يقوي أركان الدولة ويسمو بها ويميزها بين الأمم، ويخلد التاريخ قادتها، ويجعلها مقصداً لكل ملهوف وباحث عن الغوث.
التاسع عشر من رمضان يوم زايد للعمل الإنسانيّ، نحيي فيه ذكراه ونجدد عهد الخير والعطاء، ونقتدي بسيرته الخالدة التي زاوجت بين العدل والخير، فكانت الإنسانية هي غاية إماراتية، لا مكان فيها للتمييز بين البشر في اللون والدين والطائفة والجغرافيا، ولا طريق لها سوى سعادة البشرية جمعاء، وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة بالتعاون والتكاتف في وجه الفقر والجوع والجهل.
القيادة الرشيدة على الوعد والعهد، وتمضي على خطى زايد، حتى أضحت دولة الإمارات أرضاً للتسامح والأخوة الإنسانية، ومنارة للعطاء، ومنطلقاً للعديد من المبادراتِ الإنسانيّةِ والخيريّة في العالم. 
ولا يزال الخير والعطاء في صميم برامجها وأساساً في مبادئ الخمسين، فالمساعدات الإنسانية الخارجية هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب، وتخفيف المعاناة وتقديم النفع هما الهدف الأسمى، وأصدق تعبير عن القيم والمبادئ والنهج الذي غرسه زايد في نفوسنا.

الإمارات
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
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