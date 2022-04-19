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سعودية تبتكر أداة لمساعدة ذوي الشلل الرباعي في لعب «البلاستيشن»
سارة العقيل
19 ابريل 2022 14:54

شعبان بلال (القاهرة)
ابتكرت فتاة سعودية متخصصة في العلاج الطبيعي أداة لمساعدة مرضى الشلل الرباعي في الاستمتاع بألعاب الفيديو، والحصول على بعض الترفيه.
ويحل الابتكار مشكلة عدم قدرة ذوي الشلل الرباعي، أو ضعف عضلات اليد على الضغط بشكل مركز على أزرار وحدات التحكم بألعاب الفيديو، فهي تمكنهم من تحريك الأزرار باستخدام حركة قبضة اليد والكوع، دون الحاجة لاستخدام 6 أصابع، كما تجري العادة.
تقول سارة العقيل إن فكرة الابتكار كان وراءها رغبة مريض شلل رباعي تتابع حالته في لعب بعض ألعاب الفيديو، وعندما طلب منها ذلك استلهمت الفكرة، وتساءلت كيف لا نساعد هذه الفئة في الحصول على بعض الترفيه في يومهم.
تضيف أنها في نفس اليوم رسمت مخططا للابتكار قبل أن تنفذه بشكل بدائي باستخدام مواد تجبير الكسور بالمستشفى، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الشكل الأمثل للأداة الجديدة إلا بعد 3 سنوات من العمل عليها وتطويرها وتجربتها مع عدة أشخاص من الذين يعانون من الشلل الرباعي.
واستخدمت صاحبة الفكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد في تنفيذ عدة نماذج من وحدات التحكم الجديدة، حتى تستطيع تنفيذ تجربتها، والوقوف على مشاكلها وتطويرها بشكل مستمر.
تشمل الأداة المبتكرة أربطة مرنة عريضة لتثبيت وحدة التحكم على الفخذ أو على يد الكرسي المتحرك الخاص به، حتى يتمكن من ممارسة ألعاب الفيديو دون حاجة إلى شخص آخر بجواره لمساعدته.
وحصلت المبتكرة على براءة اختراع من السعودية، وتسعى إلى الحصول على براءة أخرى من الصين حتى لا يتعرّض الابتكار إلى التقليد حال ظهوره في الأسواق.

الشلل الرباعي
العلاج الطبيعي
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