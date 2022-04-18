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لا للتعصب والكراهية
سيارات مشتعلة جراء أعمال شغب بمدن سويدية عدة خلال مواجهات سببتها حركة يمينية متطرفة أقدمت على حرق نسخ من القرآن الكريم (رويترز)
19 ابريل 2022 00:15

التطرف مرفوض أياً كانت دوافعه ومبرراته. واستهداف الأديان والمقدسات، باسم حرية الرأي والتعبير، أبشع أنواع التطرف على الإطلاق، لما يحمله من تعصب وكراهية وإثارة للعنف. 
الإمارات في إدانتها قيام بعض المتطرفين في السويد بإحراق نسخ من القرآن الكريم، تؤكد رفضها الدائم لهذه الممارسات، وتجدد دعوتها الدائمة إلى وجوب احترام الرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات. 
ما يحدث في السويد، من موجة كراهية وتعصب ضد الدين الإسلامي، خطر يهدد مبادئ التعايش، ويتطلب توافقاً دولياً ضرورياً لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والحوار، ونبذ التطرف والإساءة للأديان.
إمارات التسامح الذي يميزها نهج ومسار وتعايش سلمي لمجتمع متجانس بين العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار، تؤكد مجدداً رفض جميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. 
والمجتمع الدولي مطالب بسن تشريعات تحل جذرياً الجدلية القائمة بين حرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، رفضاً للمساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيَّاً كانت، وحماية وإرساء لمبادئ الأمن والسلم الدوليين.
حركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام، بقيادة راسموس بالودان، ليست الشعب السويدي، بل هي جماعة يمينية متطرفة صغيرة لا تجسد شيئاً من مبادئ هذا الشعب، وما يمثله من قيم احترام للجميع. ولا بد للمسلمين في السويد من معالجة الأمور بحكمة، وإفشال رهانات المتطرفين على تغذية الكراهية والعنصرية.

"الاتحاد"

التطرف
الإمارات
القرآن الكريم
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