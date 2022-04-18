أميركا تتحدث عن الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية

قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، اليوم الاثنين، إن مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا لا تزال محل نزاع.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحفيين "تقييمنا هو أن ماريوبول لا تزال محل نزاع ... (إنها) لا تزال تحت التهديد من الجو، من الضربات الصاروخية والقنابل التي يتم إسقاطها من الجو، وبالطبع المدفعية".

وأكد أن روسيا أرسلت تعزيزات إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وأضاف المسؤول أن هناك نحو 76 كتيبة تكتيكية روسية في جنوب وشرق أوكرانيا حاليا، بزيادة نحو 11 في الأيام الأخيرة.

كانت روسيا قد طلبت من المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الاستسلام. لكن السلطات في كييف قالت إن جنودها يواصلون القتال.

المصدر: آ ف ب