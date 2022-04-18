التميمي: هدفنا الأولمبياد و3 لاعبين آخرين في الطريق



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلن اتحاد المصارعة والجودو قبل فترة ليست بالطويلة انضمام الرباعي ماجو معروف (21 عاماً)، ونوغزاري تاتالا (29 عاماً)، وجورام شفيلي (21 عاماً)، وجريجوريان أرام (23 عاماً)، إلى منتخب الجودو، في خطوة جديدة، بعد نجاح تجربة التجنيس التي خاضها الاتحاد سابقاً وأثمرت برونزية في أولمبياد ريو 2014 عبر توما سيرجيو، بجانب إنجازات دولية متعددة حققها اللاعب، وزميله فيكتور سكرتوف الذي ظهر على رأس الجهاز الفني للمنتخب خلفاً للمالدوفي باكال فياسيسلاف.

وحول انضمام الرباعي والمعايير التي تم اعتمادها للاختيار والأّهداف المرجوة بهذه الخطوة، يقول ناصر التميمي أمين خزينة الاتحاد المشرف على المنتخب الأول: راعينا معايير عديدة في الاختيار قبل أن يتم ضم اللاعبين للمنتخب بشكل رسمي، وأول هذه المعايير العمر، فثلاثة من اللاعبين في بداية العشرينيات، والرابع في نهايتها من أجل عامل الخبرة الذي ينعكس على المنتخب واللاعبين الشباب، وثانيها القدرات والقوة والأسلوب الفني والقوة في الأداء، أما الأهداف فهي تحقيق نجاحات جديدة في أولمبياد 2024 و2028 عبر هؤلاء اللاعبين الأربعة، الذين سينضم إليهم 3 آخرون في أوزان مختلفة، يتم العمل على استقطابهم حالياً.

أضاف: الجهود التي تتم بفضل توجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الذي يقف على جميع التفاصيل ويهتم ويدعم اللاعبين ومنظومة العمل باستمرار، والأهداف التي نتطلع إليها في اتحاد اللعبة بالطبع يتقدمها الأولمبياد على المدى الطويل، لكن على المدى القصير نستهدف المشاركة والمنافسة في بطولات الجراند سلام وجراند بري، والسعي لتحقيق ميدالية في بطولة العالم هذا العام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عدداً من اللاعبين المواطنين تم ضمهم إلى المنتخب، ويشاركون جبناً إلى جنب مع العناصر الجديدة في التدريبات والبطولات من أجل رفع المستوى الفني للاعب المواطن.

وعن التغيير الفني الذي تم مؤخراً بالتزامن مع عملية تجنيس الرباعي، قال التميمي: المدرب الحالي هو فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب السابق، والذي كان مميزاً في عطائه على البساط، وكمدرب أيضاً الآن، وهو يعطي إضافة للمنتخب واللاعبين، أما المولديفي باكال فياسيسلاف فقد انتهت مهمته في تدريب المنتخب ونشكره على الفترة التي أمضاها والتي جاءت في ظروف صعبة، حيث أعقبت وفاة فاسيل كولا المدرب الأسبق فجأة خلال معسكر إعدادي.

وتحدث التميمي عن الخطط والبرامج الموضوعة للمنتخب من أجل تجهيزه للمنافسة دولياً، فقال: لدينا خطط وبراج طويلة الأمد تمتد حتى 2028، وانطلقنا فيها فعلياً منذ فبراير الماضي من خلال البرامج التدريبية والمعسكرات، والمشاركة في البطولات، وهذه المعسكرات لم تكن خارجية فقط، بل أقيم بعضها داخل الدولة، وشارك فيها جميعها عناصر المنتخب الآخرون من اللاعبين المواطنين.

يذكر أن الرباعي دشن مشواره مع المنتخب بتحقيق بميداليتين ذهبيتين في البطولة العربية الأخيرة بالأردن، حيث حقق فيها ماجو معروف ذهبية وزن فوق 100 كجم، ونوغزاري تاتالا ذهبية وزن تحت 81 كجم.

كما استهل المشاركات الدولية بجراند سلام أنطاكيا والتي لم يكن التوفيق حليفهما بها، إلا أن التطلعات كبيرة في بلوغ منصات التتويج في العديد من البطولات العام الحالي، وتعتبر عملية التجديد التي تمت في المنتخب مطلوبة، كما أن الخطط الاستراتيجية التي عرف بها منتخب الجودو عبر تاريخه تمثل قوة إضافية للمنتخب واللعبة التي تمثل أيقونة بين الألعاب القتالية بفضل إنجازها الأولمبي الذي يزين جيد الوطن.