المدفع: الشارقة يكرر طلب تعديل موعد مباراة العروبة



علي معالي (دبي)



أكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن النادي طلب مرة أخرى من رابطة المحترفين تعديل موعد مباراة «الجولة 21» أمام العروبة، والمقرر لها 30 أبريل الجاري.

وقال: طلبنا مشروع ومنطقي للغاية، خاصة أن «الملك» يخوض بطولة مهمة ورسمية يدافع فيها عن كرة الإمارات بدوري أبطال آسيا، والفريق يلعب آخر مباراة في المجموعة الأولى بالرياض في الساعات الأولى من صباح 28 أبريل الجاري، على أن يعود إلى الشارقة في اليوم نفسه.

وأضاف: ليس طبيعياً أن يؤدي الشارقة تدريباً يوم 29 أبريل، لخوض مباراة لها أهميتها في «دوري أدنوك للمحترفين» يوم 30 من الشهر نفسه، وما طلبناه أن يتم ترحيل المباراة لتقام 1 أو 2 مايو المقبل، وهو حق مشروع للفريق الذي ما زال في صلب المنافسة على المقدمة في الدوري، كما أن مبرر رابطة المحترفين السابق، بعدم التعديل لم يكن منطقياً من وجهة نظر النادي، وبالتالي كررنا الطلب، وهناك اتفاق مبدئي تم خلاله الحديث مع الرابطة بالتعديل، ولكن حتى الآن لم يصلنا أي رد رسمي.

وعن مباراة غداً أمام الريان قال المدفع: ننتظر المستوى الحقيقي لـ «الملك» لكي يُسعد جماهير الإمارات عموماً، والشارقة بشكل خاص، لكي نقترب أكثر من الدور الثاني للبطولة، في ظل العطاء الجيد والمستوى المشرف للفريق حتى الآن في البطولة.