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الرياضي
أوليفر بطل «دولية مليحة» للشطرنج
أوليفر بطل «دولية مليحة» للشطرنج
18 ابريل 2022 11:47

 
الشارقة (الاتحاد)


أحرز الفلبيني أوليفر ديماكلينج لقب بطولة مليحة الدولية الثالثة للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي مليحة بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، من بينهم أكثر من 100 لاعب مصنف.
وجاءت صدارة أوليفر بعد فوزه في الجولات الحاسمة على المصري أحمد عدلي بطل العالم الأسبق للشباب، والمولدافي فايوريل لورداتشيسكو، والتركي ميرت ايردوجدو، وتعادله في الجولة الأخيرة مع الأوكراني ألكسندر زوبارييف، ليحصل في مجموع النقاط النهائية على 8.5 نقطة من أصل 9 جولات.
وجاء المولدافي فايوريل لورداتشيسكو مدرب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني «8 نقاط»، وتبعه الأوكراني ألكسندر زوبارييف ثالثاً «7.5 نقطة»، والدولي الباكستاني مرتضى علي «7 نقاط»، والأستاذ الدولي الكبير التركي ميرت ايردوجدو مدرب اتحاد الشطرنج، والمصري أحمد عدلي «7 نقاط»، والإنجليزي تشارلز ستوري «7 نقاط».
حضر البطولة حمد تميم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وفيصل الحمادي مشرف الإدارة الرياضية بنادي مليحة، المدير الفني للبطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبدر المازمي المنسق العام للبطولة.
وأكد حمد تميم الكتبي أن البطولة جرى تنظيمها بعد أن تم التخطيط لها وفق عمل دؤوب ومتواصل ضمن استراتيجية النادي لتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث، لتكون بمستوى عالمي يليق برياضة الأذكياء، مؤكداً أن هذه الفعالية الدولية سيتم تنظيمها سنوياً وبمشاركة فاعلة من أبناء ومنتسبي النادي، وذلك لما سيعود بالفائدة الكبيرة على اللاعبين من احتكاك وكسب خبرات وتعارف مع هؤلاء المشاركين من مختلف دول العالم.
ووجه الكتبي الشكر لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي، على كل ما قدموه من جهود لإنجاح البطولة ودعمهم الدائم لأي فعالية تنشر اللعبة، وتسهم في تطور مستوى اللاعبين.

الشارقة
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الشطرنج الخاطف
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