ماذا يريد الحوثيون لإنهاء إرهابهم ووقف دفعهم باليمن الشقيق وشعبه إلى مزيد من الحروب والتناحر؟! دول المنطقة تتفق مع المبادرات الدولية وتجتمع مع الجهود المبذولة في ضرورة إحلال السلام في اليمن وإنهاء الانقلاب، عبر خطوات إيجابية ملموسة أثمرت هدنة مؤقتة لإطلاق النار، وإنشاء مجلس القيادة الرئاسي الذي سيقود المرحلة الانتقالية المقبلة للوصول إلى اتفاق سلام نهائي يضع حداً لهذه الحرب العبثية التي افتعلها الحوثي منذ سبعة أعوام.

في الوقت الذي بدأ فيه مجلس القيادة الرئاسي خطواته للوصول إلى اتفاق سلام نهائي، وعودة قيادة البرلمان اليمني إلى عدن، وسط تفاؤل وتشجيع خليجي وعربي وعالمي لهذه الخطوات، يصر «الحوثي» على عدم استثمار هذه الفرصة الثمينة والمتمثلة بالرغبة الجادة لدى جميع الأطراف بإنهاء الصراع، بل يستمر في اختراق الهدنة بأعمال إرهابية متوالية باستهداف مواقع الجيش ومضاعفة الحشود العسكرية بكافة الجبهات، ويستغل حسن النوايا في إعادة ترتيب صفوفه المتهاوية.

مهما فعل «الحوثي» فإنه سيتهاوى أمام التوافق اليمني على الخروج من هذه الأزمة، ولن يكون هناك مكان للإرهاب أمام جهود دول المنطقة والأمم المتحدة لرفع خيار «السلام أولاً»، خاصة في ظل تردي الوضع الإنساني للشعب اليمني الشقيق، فيد الجميع ممدودة للسلام العادل والشامل، والظروف الآن الأنسب من أجل تثبيت هذا الخيار مقابل الحرب، على أن اليمن، ممثلاً بمجلسه الرئاسي، والقوى الوطنية والشعب الشقيق، مستعد في الوقت ذاته للدفاع عن البلاد ودحر أي مشاريع دخيلة يمكن أن تؤثر على أمنه واستقراره.

"الاتحاد"