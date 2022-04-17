الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
احتجاج في السويد لمنع اليمين المتطرف من إحراق مصحف
إحراق سيارات خلال الاحتجاجات
17 ابريل 2022 16:07

شهدت مدينة مالمو في جنوب السويد مظاهرات، خلال الليل، احتجاجاً على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الأحد.
وقالت قوات الأمن في بيان «اندلعت حرائق في مواقع مختلفة خلال الليل في مالمو».
وأضرمت النيران، بشكل خاص، في حاويات القمامة وحافلة وسيارة، وقُدمت عدة شكاوى بشأن أعمال تخريب.
وقعت الأحداث بعد تجمّع لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام، التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقوم حالياً بجولة في السويد تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية.
ونقل تجمع بالودان، أمس السبت، من حي «لاندسكرونا» إلى موقف للسيارات في مالمو، المدينة الكبيرة المجاورة، من أجل تجنب حدوث تجاوزات.
ومع ذلك، خرجت الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من مالمو، حيث رُشقت الشرطة بالحجارة.
قالت كيم هيلد المتحدثة باسم الشرطة لإذاعة «إس أر» المحلية: «هدأت الأجواء نحو الساعة الثالثة فجراً، واندلعت بعض الحرائق لكن أعمال العنف توقفت»، مشيرة إلى عدم إصابة أي فرد من قوات الأمن.
الخميس والجمعة، أصيب حوالي 12 شرطياً في اشتباكات في الاحتجاجات المناهضة لبالودان.

المصدر: آ ف ب
السويد
اليمين المتطرف
المصحف الشريف
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©