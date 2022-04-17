احتجاج في السويد لمنع اليمين المتطرف من إحراق مصحف

شهدت مدينة مالمو في جنوب السويد مظاهرات، خلال الليل، احتجاجاً على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الأحد.

وقالت قوات الأمن في بيان «اندلعت حرائق في مواقع مختلفة خلال الليل في مالمو».

وأضرمت النيران، بشكل خاص، في حاويات القمامة وحافلة وسيارة، وقُدمت عدة شكاوى بشأن أعمال تخريب.

وقعت الأحداث بعد تجمّع لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام، التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقوم حالياً بجولة في السويد تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية.

ونقل تجمع بالودان، أمس السبت، من حي «لاندسكرونا» إلى موقف للسيارات في مالمو، المدينة الكبيرة المجاورة، من أجل تجنب حدوث تجاوزات.

ومع ذلك، خرجت الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من مالمو، حيث رُشقت الشرطة بالحجارة.

قالت كيم هيلد المتحدثة باسم الشرطة لإذاعة «إس أر» المحلية: «هدأت الأجواء نحو الساعة الثالثة فجراً، واندلعت بعض الحرائق لكن أعمال العنف توقفت»، مشيرة إلى عدم إصابة أي فرد من قوات الأمن.

الخميس والجمعة، أصيب حوالي 12 شرطياً في اشتباكات في الاحتجاجات المناهضة لبالودان.





المصدر: آ ف ب