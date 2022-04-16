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لا للعنف
مصلون فلسطينيون في حرم المسجد الأقصى المبارك قبالة مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
17 ابريل 2022 02:04

ترفض الإمارات كل أشكال العنف لأنها تعرقل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية تحقن الدماء وتضمن الحقوق وتهيئ الأجواء لترسيخ التعايش السلمي. واستهداف المصلين في المسجد الأقصى المبارك واقتحامه من جانب القوات الإسرائيلية، ممارسات غير شرعية تدينها الإمارات بشدة باعتبارها انتهاكاً للقوانين الدولية والأوضاع التاريخية القائمة وحقوق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية. هذه الإدانة تعبير صريح ومباشر عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكل أشكاله والمتمسك بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة «الأقصى». تنطلق الإمارات في موقفها هذا من سعيها المتواصل وجهودها الحثيثة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، لإقرار تسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والعنف يهدد هذه الجهود ويعوق فرص الاستقرار، وتجاهل الحلول السياسية يعقّد التطورات على الأرض؛ لذلك يتعين التزام ضبط النفس، وتوفير الحماية للفلسطينيين، واحترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف ودور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف، ووقف أي استفزازات تغذي العنف والتطرف والكراهية الدينية. في الوقت نفسه، لا بد من مساهمة الجميع في دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمنع تدهور الأوضاع، والدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط للوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم.

"الاتحاد"

الإمارات
فلسطين
المسجد الأقصى
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