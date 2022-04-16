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روسيا تنشر فيديو لناجين من غرق السفينة «موسكفا»
قائد البحرية الروسية يلتقي طاقم السفينة "موسكفا"
17 ابريل 2022 01:09

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلاً مصوّراً يظهر، لقاء بين قائد البحرية وناجين من حادثة غرق السفينة الحربية «موسكفا» في البحر الأسود.
ويظهر في هذا الشريط، الذي يمتدّ على حوالي ثلاثين ثانية، رجال يرتدون زيّ البحرية يصطفون في وضعية الاستعداد قبالة قائد القوّات البحرية نيكولاي إييفمينوف.
وجاء في بيان موجز صادر عن الوزارة أن «رئيس الأركان البحرية الأميرال نيكولاي إييفمينوف وقائد الأسطول في البحر الأسود التقيا طاقم الطرّاد موسكفا في سيباستوبول»، في شبه جزيرة القرم.
وأبلغ الأميرال «طاقم الطرّاد بأن الضبّاط والمؤهّلين والبحّارة سيستمرّون في الخدمة في صفوف البحرية».
وهي التسجيلات الأولى التي تظهر أعضاء من طاقم «موسكفا» بعد غرق السفينة الخميس.
وتؤكّد روسيا أن سفينة القيادة البحرية هذه التابعة لأسطول البحر الأسود غرقت إثر حريق ناجم عن انفجار ذخائر، في حين تقول أوكرانيا من جهتها إنها أغرقتها بضربات صاروخية.
وأعلنت روسيا عن إجلاء الطاقم قبل الحادث من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا.

 

المصدر: وكالات
سفينة حربية
روسيا
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