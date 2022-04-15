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الرياضي
ناجلسمان..«القتل 450»!
ناجلسمان..«القتل 450»!
15 ابريل 2022 17:45

برلين (أ ف ب) 

أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناجلسمان، إنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإقصاء المفاجئ للفريق البافاري من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني الثلاثاء.
وقال ناجلسمان قبل يومين من مباراة بايرن ميونيخ أمام أرمينيا بيليفيلد في الدوري الأحد «أعرف أنني سأتلقى انتقادات دائماً من جميع الأطراف، هذا أمر طبيعي ويمكنني التعامل معه، لكن مع وجود 450 تهديداً بالقتل على إنستجرام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة».
وأضاف «إذا أراد الناس قتلي فهذا شيء، لكنهم يهاجمون أيضاً والدتي التي لا تهتم حتى بكرة القدم».
وتابع «أنا لا أفهم ذلك، بمجرد إطفاء التلفزيون، ينسى الناس كل الآداب، ويعتقدون أنهم على حق، هذا هو الشيء الجنوني».
ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في اتخاذ إجراء قانوني، قال ناجلسمان إن هناك ببساطة تهديدات كثيرة بحيث لا يمكن أن يكون ذلك واقعياً.
وأردف «لن أنتهي من ذلك أبداً، أحصل عليهم بعد كل مباراة بغض النظر عما إذا كنا نفوز أو نخسر، هناك المزيد من التهديدات بالقتل عندما نلعب مع ثلاثة مدافعين أو أربعة، ومن الواضح أن هناك القليل من التهديدات عندما نخسر».
وناجلسمان هو ثاني موظف في بايرن يواجه تهديدات بالقتل هذا الأسبوع.
فقد كشفت زوجة ونجل المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش يومي الأربعاء والخميس، عن تعرضهما لتهديدات في أعقاب هزيمة فياريال، ونشرا لقطات لرسائل خاصة على إنستجرام.

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