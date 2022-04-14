الإمارات والبحرين.. علاقات متجذرة

تنسيق خليجي متواصل ومستمر بما يخدم العمل المشترك بين الأشقاء، ويعزز فرص التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وبما يحقق التنمية المنشودة، ويلبي طموحات الشعوب وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، إضافة إلى العمل على تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم فرص تحقيق السلام، وإيجاد الحلول للنزاعات والقضايا عبر الحوار.

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المنامة، ولقاؤه أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، يأتيان في إطار دفع جهود التنمية والاستقرار والسلام نحو الأمام، ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص الدائم على التشاور في ما يخص أمن المنطقة ورفاه شعوبها، تجسيداً لقوة الشراكة والتكامل والارتباط التاريخي ووحدة الرؤى تجاه التحديات.

زيارات متبادلة ودائمة بين قيادتي الإمارات والبحرين، تعبّر عن الأخوة الصادقة والرغبة القوية في تطوير التعاون الثنائي، في ظل ما تشهده العلاقات من نمو وخاصة في المجالات الاقتصادية التي تنبئ بمستقبل زاهر لمسيرة التنمية، مدعومة بتطابق المواقف السياسية ووجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والعمل لدعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وفرص السلام في العالم، انطلاقاً من وحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك.