"أكسفورد" تحتفي بمكتشف مقبرة "توت عنخ آمون"

أقامت جامعة أوكسفورد في العاصمة البريطانية لندن، معرضاً بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر مقبرة الملك الفرعوني "توت عنخ آمون"، بصفته أعظم كشف حدث في تاريخ البشرية حتى الآن بسبب ما احتوته المقبرة من كنوز وقطع آثرية فريدة. يحتوي المعرض على المقتنيات الشخصية لـ"هوارد كارتر" وصور فوتوغرافية لعملية اكتشاف المقبرة، والخرائط التي تم الاعتماد عليها في البحث عن المقبرة في وادي الملوك، وهذه المقتنيات جزء من المكتبة الشخصية للمستكشف البريطاني التي توجد في أرشيف معهد "جريفيث" بجامعة أوكسفورد المتخصص في علم المصريات. ويروي معرض جامعة أوكسفورد، على نحو فريد، قصة اكتشاف المقبرة من خلال كتابات وصور وخرائط هوارد كارتر. كان الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، قد صرح من قبل أن مصر ستحتفل مع العالم في هذا العام 2022 بمرور 100 عام على اكتشاف هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922. وأشار حواس إلى أن المجموعة الكاملة لمقبرة "توت عنخ آمون" سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير المتوقع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، بصفته أعظم كشف حدث في تاريخ البشرية حتى الآن بسبب ما احتوته المقبرة وهو عبارة عن 5398 قطعة أثرية. يذكر أن هوارد كارتر عثر على كنز "توت عنخ آمون" بكامل محتوياته دون أن تصل له يد اللصوص على مدار أكثر من ثلاثة آلاف عام، إذ ضم الكنز مقاصير التوابيت وتماثيل الملك الصغير والمجوهرات الذهبية والأساسات السحرية والعادية والمحاريب الذهبية والأواني المصنوعة من الخزف. وأعطت محتويات المقبرة لعلماء الآثار فرصة فريدة للتعميق في معرفة طبيعة الحياة في عصر الأسرة الثامنة عشرة والتي تعد فترة ذات أهمية خاصة في تاريخ مصر القديمة. و"هوارد كارتر" مستكشف بريطاني، ولد بمدينة لندن عام 1874، واكتسب شهرته بفضل اكتشافه لمقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون، في جبانة طيبة عاصمة مصر القديمة والواقعة في أحضان جبل القرنة في البر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر. يعد الملك "توت عنخ آمون" أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة في تاريخ مصر القديمة، وحكم مصر من 1334 ق.م إلى 1325 ق.م، وهو أحد أشهر الفراعنة على الإطلاق وعرف بلقب "الملك الصبي" حيث كان عمره 10 سنوات فقط عندما تولى العرش.