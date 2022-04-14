المصعبي والملا في الدفعة الرابعة لأكاديمية الحكام الآسيوية



دبي (الاتحاد)



رشحت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكمين سيف أحمد المصعبي، وسهيل عبد الله الملا، اللذين يعدان من الكفاءات الشابة الواعدة، للانضمام إلى الدفعة الرابعة في أكاديمية الحكام بالاتحاد الأسيوي، في برنامج يستمر لمدة 4 سنوات، ويتضمن دراسة شاملة للجوانب الفنية والبدنية والنفسية المتعلقة بمجال التحكيم وفق نظام تعليمي يواكب تطورات اللعبة.

وأكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن ترشيح الحكمين الإماراتيين للالتحاق بالدفعة الجديدة لأكاديمية الحكام الآسيوية، يأتي ضمن أهداف تطوير منظومة التحكيم الإماراتية، التي نستهدف من خلالها تنمية وتطوير خبرات الحكام الشباب المميزين، وإعداد حكام كرة قدم بطرق مدروسة تضمن لهم التميز على المستويين القاري والدولي.

وأضاف الشامسي: أن التحكيم في الإمارات يزخر بالعديد من حكام الكرة الشباب، مؤكداً أن الدعم المتواصل ومتابعة مجلس إدارة اتحاد الكرة تدفع عملية تطوير منظومة التحكيم الإماراتية إلى الأمام، ووفقاً للمخطط لها، وقال: بالعمل الجاد والدراسة المستمرة سنحقق أهدافنا في صقل مواهب الحكم الإماراتي، من أجل أن نضمن مشاركاته في جميع المسابقات الآسيوية والدولية وتقديم مستويات مشرفة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي أطلق مشروع أكاديمية الحكام في نوفمبر 2017، وهي أول أكاديمية للحكام في العالم تتبع لاتحاد قاري، وجاءت فكرة إنشائها بهدف ضمان مواصلة تميز الأجيال الجديدة للحكام الآسيويين على المستوى العالمي، والارتقاء أكثر ببرامج وتدريب قضاة الملاعب التابعين للاتحادات الوطنية.

وشارك حكما الساحة أحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح في الدفعة الأولى بالأكاديمية، بينما التحق الحكمان خالد الملا، وناصر علي يوسف بالدفعة الثانية، وأسهم انضمامهم في تطوير خبراتهما .

وتكللت جهود حكامنا بالنجاح في نيل الحكمين الدوليين أحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح محمد الشارة الدولية في عام 2021 بعد تميزهما في إدارة العديد من المباريات الدولية الودية والرسمية، وتخرج الحكمان الدوليان بعد ختام دراستهما في الأكاديمية الآسيوية في فبراير الماضي، وتم اعتمادهما ضمن حكام النخبة الآسيوية للعام ذاته.