قطاع الطيران.. نمو متصاعد

قطاع الطيران، والبنية التحتية المتقدمة في مطارات الدولة، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، تؤكد من جديد على مستوى الثقة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وما تزخر به من فعاليات ومعارض دولية وبرامج سياحية، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث اقترب قطاع الطيران من معدلات النمو قبل جائحة «كوفيد-19» خلال فترة وجيزة، محققاً ارتفاعاً بأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، وصل إلى نحو 20.3 مليون مسافر بنمو 135% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

هذه الأرقام تدلل على نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال مرحلة التعافي عالمياً من آثار الجائحة، من أجل تنشيط حركة المسافرين، وإعادة البريق لقطاع الطيران الذي يعتبر أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمة «إكسبو 2020 دبي»، وما تضمنه من فعاليات عالمية في مختلف المجالات، في دعم حركة السياح والمسافرين ورواد المؤتمرات وأصحاب التخصصات، إلى جانب تخفيف القيود من آثار الجائحة بعد تحقيق مستويات أمن صحي عالمية.

الإمارات قادرة على المنافسة عالمياً في قطاع الطيران خلال الخمسين، لامتلاكها مقومات عديدة تؤهلها لتكون في صدارة صناعة النقل الجوي، سواء من حيث أساطيل الناقلات الوطنية الحديثة، أو المطارات ذات التقنيات والإمكانات المتطورة، وتبني أفضل الممارسات والحلول الذكية لخدمة المسافرين، حتى يستمر هذا القطاع في القيام بدوره سفيراً للإمارات في مختلف دول العالم، وأحد أهم الركائز في مسيرة الاقتصاد والتنمية.

"الاتحاد"