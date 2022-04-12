دعماً لتسوية شاملة

يوم جديد من خروقات «الحوثيين» في مختلف جبهات القتال في تعز والحديدة وحجّة والجوف ومأرب، يتجاهل كل الدعوات العربية والدولية الداعمة للهدنة المعلنة.

لكن، ورغم الانتهاكات المتزايدة للميليشيات الانقلابية، لم تحبط أبداً التحركات الدؤوبة المستمرة لدفع الحل السلمي إلى الأمام في اليمن.

الإمارات، خلال استقبالها منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، والمبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينج، أكدت مجدداً دعمها الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تضم الأطراف اليمنية كافة لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد لا يزال بانتظار الرد الحوثي على دعوته للحوار تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدء مرحلة جديدة تنهي معاناة اليمنيين المتزايدة. والإمارات تأمل مجدداً أن تساهم خطوة تشكيل المجلس في دفع جهود السلام عبر حوار جدي يناقش جميع القضايا، بما يؤدي إلى ازدهار وتنمية اليمن.

مرجعيات الحل السياسي موجودة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. لكن لا بدّ من حوار بين مجلس القيادة الرئاسي و«الحوثيين» للتوافق على خطوط إنهاء الأزمة، والعبور باتجاه طريق واحد ومخرج واحد شعاره «السلام».

"الاتحاد"