الجوارح يتصدر المجموعة الثانية لـ«طائرة ند الشبا»



دبي (الاتحاد)

تصدر فريق الجوارح ترتيب المجموعة الثانية في منافسات بطولة الكرة الطائرة التي تقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»

وتابع معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي المباراة، كما تابع جانباً من منافسات بطولة البادل تنس، والتقى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، وهنأه على فوز منتخبنا الوطني بلقب البطولة الخليجية الأولى والتطور اللافت التي تشهده اللعبة في الدولة.

كما تابع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، جانباً مباراة الإمبراطور وسبايدر تيم، والتقى عدداً من اللاعبين، مشيداً بالمستويات القوية التي تشهدها منافسات البطولة.

وفاز فريق الجوارح على فريق زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت النتيجة كالتالي: 25-21 و25-23 و25-16، وتم اختيار اللاعب أتوس فيريرا من فريق الجوارح كأفضل لاعب في المباراة التي أدار تحكيمها خالد الحوسني وإسماعيل إبراهيم.

وتفوق فريق الإمبراطور بصعوبة على فريق سبايدر تيم في مباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط للإمبراطور، مقابل شوط واحد لسبايدر تيم، وكانت النتيجة 25-14 و25-20 و21-25 و25-12، وتم اختيار اللاعب نيلس كلاباوجيك من فريق الإمبراطور كأفضل لاعب في المباراة التي أدار تحكيمها حامد الروسي ومحمد الشامسي.

وبذلك صعد رصيد فريق الجوارح ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حيث فاز في المباراتين اللتين لعبهما وسجل خلالهما 180 نقطة واستقبل 161 نقطة، تلاه فريق الإمبراطور ثانياً في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وخسر الأخرى، وسجل 197 نقطة واستقبل 176 نقطة، وتزيل قائمة المجموعة فريق سبايدر تيم برصيد 2 نقطة وفريق زعبيل برصيد نقطة.

من ناحية أخرى، يتواصل التسجيل للمشاركة في منافسات تحدي سبارتن ناس الليلي الذي يقام السبت المقبل في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي.

في الوقت نفسه، شهدت بطولة البادل تنس منافسات قوية، حيث أقيمت 9 مباريات للرجال في فئة المحترفين وفئة الإماراتيين والمقيمين والفئة المتقدمة، حيث أقيمت منافسات ربع النهائي في فئة الإماراتيين والمقيمين، وتأهل إلى نصف النهائي روبيرتو رودريجيز وفارس الجناحي بعد فوزهما على حمد عبدالله وفرانشيسكو خافير رودريجيز بنتيجة 6-3 و6-1، وتأهل سعيد محمد المري وخافير جارسيا لوبيز بعد انسحاب سالم الهولي علي وخافير كويروس جارسيا، وتأهل محمد أحمد أهلي وماسون تشافي بعد فوزهما على خالد الشامسي عبدالله وأندريس بيريز فييرا بنتيجة 6-3 و6-4، وتأهل عبدالله أهلي أحمد وسيرجيو إيكاردو الكوريسا بعد فوزهما على ناصر الكتبي وخافير سانتونجا بنتيجة 6-3 و6-1.

وفي منافسات ربع النهائي في الفئة المتقدمة للرجال، تأهل خافيير جارسيا لوبيز ومارتن نوشيز بعد فوزهما على سامي السيد وتشافي ماسون بنتيجة 6-0 و6-0، وتأهل روبرتو رودريجيز وأنتونيو كاردونا توني بعد فوزهما على فرانشيسكو فيراو وخافير رودريجيز بنتيجة 7-5 و6-4، وتأهل تشافي دي بينيتو فريل وجاكوبو بيريز سيندون جاكو بعد انسحاب روك باليستر ريلات وروبين دي لا ريد، وتأهل سيرجيو إيكاردو الكوريسا وجابريل إسبيليتا فونت بعد فوزهما على خالد الشامسي عبدالله وريان ويات بنتيجة 6-2 و6-1.

وفي فئة المحترفين رجال، تأهل الثنائي سيجي ميوس وكينيث كاوينبيرج بعد فوزهما على الشيخ راشد بن عمار وفيرمين باتاتا فيريرا بنتيجة 6-0 و6-4، وتأهل دين ماكفارلان وفديريكو موراليس جوردان بعد فوزهما على محمد الشامسي علي وسالم الهولي بنتيجة 7-5 و4-6 و10-7، وتأهل الثنائي عمر محمد إبراهيم وعامر أهلي بعد انسحاب سعيد البلوشي مالك ومحمد بن عبود، كما تأهل الثنائي جان إيريك مورتين دانيل بينز ومارو دياز بعد فوزهما على أندريس روجاس سيباستيان وبيدرو روجاس بنتيجة 6-3 و7-5.

على جانب آخر، واصلت سوق دبي الحرة تواجدها في دورة ند الشبا الرياضية، حيث جددت رعايتها في النسخة التاسعة لتكون راعياً رئيسياً للدورة، ووقع عقد الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسة في سوق دبي الحرة.