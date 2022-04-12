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الأسهم اليابانية تغلق قرب أدنى مستوى في أربعة أسابيع
رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
12 ابريل 2022 15:07

طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء، مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة الانخفاضات متبعة خطى مثيلاتها الأميركية. وأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا 1.81 بالمئة، ليسجل 26334.98 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 16 مارس. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمئة إلى 1863.63 نقطة. وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة الماضية، مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطر في أسبوع قصير بسبب عطلة رسمية، في حين أثر ارتفاع عائدات السندات على الأسهم الرائدة قبيل صدور بيانات التضخم. وكان سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو للملابس أكبر خاسر فهبط 3.18 بالمئة وهبط سهم فانوك لصناعة أجهزة الروبوت 5.47 بالمئة. ونزل سهم مجموعة سوني 2.65 بالمئة وسهم كيانس 3.45 بالمئة.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
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