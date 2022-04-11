«الرقمنة».. اقتصاد المستقبل

الاقتصاد الرقمي أضحى رديفاً وداعماً مهماً، لأوجه الاقتصاد التقليدي، بل إنه يشكل اقتصاد المستقبل، كون الرقمنة تدخل في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعتبر مؤشراً على مستوى التقدّم المتحقق في أي من هذه القطاعات، لذلك فإن الإمارات تعمل على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي، لمضاعفة نسبة مساهمته في اقتصادنا الوطني، خلال السنوات المقبلة، وليكون أساساً في تحقيق الدولة لهدفها في الخمسين بأن تكون الاقتصاد الأسرع والأنشط عالمياً.

الإمارات التي تتربع في صدارة المؤشرات العالمية الرقمية، والمالكة لأهم المنظومات الرقمية، والدولة صاحبة البنية التحتية التقنية المتطورة، تسعى من خلال استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي أقرها مجلس الوزراء، وإنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وترجمة لنهجها الاقتصادي القائم على التنوع، إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%، خلال العشر سنوات القادمة، وحتى تكون مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

الاستراتيجية والمجلس كفيلان بتأطير الجهود الوطنية المبذولة لمأسسة الاقتصاد الرقمي، وتوحيد أهدافه وقياس مؤشراته ومدى تقدمه، من خلال برامج ومبادرات تضاعف عملية التحول الرقمي التي بدأتها الإمارات مبكراً، وحققت خلالها العديد من الإنجازات حيث وظفتها في تطوير الخدمات ورفع الإنتاجية، وزيادة معدلات الاستثمار، وهي تسعى حالياً لمضاعفة هذه الإنجازات وتحقيق اقتصاد وطني تنافسي، لأن المستقبل لمن يمتلك المعرفة، ويتبنى الابتكار فكراً وعملاً.

"الاتحاد"