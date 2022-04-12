كاسيميرو.. ملك «البطاقات الصفراء» في «الليجا» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

تزايدت أخطاء النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني هذا الموسم، ما كلفه الحصول على الكثير من الإنذارت «البطاقات الصفراء»، كما يوجه إليه الإتهام دائماً بأنه كثير الدخول في جدال مع الحكام، ما يعرضه لمزيد من الإنذارات، إذ تلقى منذ بداية الموسم حتى الآن 15 إنذاراً، منها 10 في الدوري «الليجا»، و5 في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».

وكثيراً ما يبدي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال غضبه واستياءه من كثرة مناوشات كاسيميرو مع الحكام، ويظهر ذلك واضحاً على ملامح وجهه أنشيلوتي، واضطراره أحياناً إلى تغييره حتى لا يتلقى إنذاراً آخر يستوجب طرده، ويحرم الفريق من جهوده لمباراة أو أكثر، بينما هو عنصر لا غنى عنه في خط وسط الفريق وتنظيمه الدفاعي.

والإنذار الأخير الذي حصل عليه كاسيميرو كان في مباراة خيتافي في الليجا، بسبب دخوله في جدال ونقاش واعتراضات مع حكم المباراة، فتلقى إنذاراً من دون مبرر قوي، ليحرم الفريق من جهوده في المباراة القادمة في الدوري أمام أشبيلية المنافس الأول للريال على الصدارة، وتمثل النقاط الثلاث لمباراة الفريق الأندلسي، أهمية كبيرة في مسيرة «الملكي» نحو الحصول على اللقب.

ويسير كاسميرو على نهج «الماتادور» سيرجيو راموس قلب دفاع الفريق وقائده السابق، من حيث كثرة الحصول على إنذارات، وإن كان راموس تفوق عليه في عدد البطاقات الحمراء، إذ يعتبر أكثر اللاعبين تعرضاً للطرد في تاريخ ريال مدريد. ويبدو أن كاسيميرو سيكون الوريث الشرعي لراموس في هذا المجال، إذ تعتبر مباراة أشبيلية ثالث مباراة يغيب عنها هذا الموسم بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وتعرضه للإيقاف.

الطريف أن ثاني لاعب من حيث عدد الإنذارات هذا الموسم، برازيلي آخر، هو الجناح فينسيوس جونيور الذي تلقى 7 بطاقات صفراء، وفقاً لما ذكرته صحيفة «سبورت»

ورغم كل شيء، يبقى كاسيميرو عنصراً فعالاً وحيوياً في المنظومة الدفاعية للنادي الملكي، وليس أدل على ذلك من وجوده ضمن أفضل 11 لاعباً، حصلوا على تقييم جيد في الليجا وفقاً لتقرير موقع «هو سكورد» المتخصص في الأرقام والإحصائيات.