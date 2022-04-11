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انتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء في باكستان
انتخاب شهباز شريف رئيساً للوزراء في باكستان
11 ابريل 2022 16:44

انتخب النواب الباكستانيون شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان سردار أياز صادق "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيساً للوزراء"، بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس.


وسحب وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي الموالي لخان ترشّحه للمنصب قبل وقت قصير من بدء جلسة التصويت وأعلن مغادرة المجلس كاحتجاج إلى جانب معظم أعضاء حزب "حركة إنصاف".

وبعدما تم تنصيبه رسميا، سيتعيّن على شريف تشكيل حكومة من حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" (وسط) و"حزب الشعب الباكستاني" (يسار وسط) و"جمعية علماء الإسلام" المحافظة الأصغر.

المصدر: وكالات
عمران خان
باكستان
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