منتخبنا بطل كأس الخليج للبادل تنس



دبي (الاتحاد)



تُوِّجَ منتخبنا الوطني بطلًا لـ «كأس الخليج للبادل دبي 2022»، البطولة الأولى من نوعها على مستوى المنتخبات الوطنية الخليجية التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، وتوج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس منتخب الإمارات بأول كأس خليجية، بحضور الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وحضر التتويج خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس اتحاد البادل تنس، وإسماعيل الهاشمي نائب الرئيس الثاني للاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفاز منتخبنا الوطني بالبطولة بعد تغلبه على منتخب قطر في النهائي (2-0)، حيث تفوق الثنائي الإماراتي عمر بهروزيان وعبدالله أهلي على الثنائي القطري عبدالله الحجي ومحمد عبدالله بنتيجة 4-6 و6-3 و5-1 في المباراة الأولى، وفاز الثنائي الإماراتي محمد الجناحي وحمد الجناحي على الثنائي القطري جابر المطوع ومحمد الكنجي في المباراة الثانية بنتيجة 6-3 و2-6 و6-4، وبذلك حصل المنتخب القطري على المركز الثاني في منافسات الرجال، وحل المنتخب الكويتي في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب البحرين في مباراة تحديد المركز الثالث (2-1).

كما توج المنتخب العماني للسيدات بلقب البطولة فئة السيدات، بفوزه على منتخب الإمارات الذي حصل على المركز الثاني، وحل المنتخب الكويتي في المركز الثالث.

في الوقت نفسه، فاز فريق فهود زعبيل في منافسات بطولة الكرة الطائرة على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وكانت النتيجة كالتالي (22-25، و25-21، و25-21، و25-20)، وتم اختيار اللاعب يموند جي من فريق فهود زعبيل كأفضل لاعب في المباراة، وأدار تحكيم المباراة الحكمان محمد الدوله وحامد الروسي.

وبذلك تصدر فريق فهود زعبيل ترتيب الفرق في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وهي الأعلى بين جميع الفرق في البطولة، حيث فاز في جميع المباريات التي خاضها وتمكن من تسجيل 208 نقاط واستقبل 190 نقطة، وهبط فريق بن ثاني في الترتيب إلى المركز الثالث، بعدما كان متصدراً الأسبوع الماضي.

وفي المباراة الثانية تغلب فريق المفاجأة على فريق إتش إم أس بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت النتيجة كالتالي: (25-21، و25-16، و26-24)، وتم اختيار اللاعب ديمونتي مارتينيز من فريق المفاجأة كأفضل لاعب في المباراة التي أدار تحكيمها علي حميد وخالد راشد.

وحل فريق المفاجأة ثانياً في الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث سجل 177 نقطة واستقبل 172 نقطة، وكان قد خسر مباراته السابقة من فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

من ناحية أخرى، تنتهي يوم غد منافسات مرحلة التصفيات في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، على أن تبدأ منافسات دور نصف النهائي يوم الخميس، ويقام نهائي البطولة يوم السبت في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.



موعد مع الجري

تنطلق منافسات سباق الجري الخميس المقبل، وتقام سباقات جميع الفئات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان، ويتضمن السباق 3 مسافات هي: 4 كيلومترات للشباب 13 و14 سنة والناشئين 11 و12 سنة من البنين والبنات، و5 كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات فوق 50 سنة، وسباق 10 كيلومترات، وستكون الانطلاقة على شكل مجموعات وبفاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى، وسيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

سبارتن ينتظركم السبت

تقام منافسات سباق سبارتن ناس الليلي السبت المقبل في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا، وتتاح فيه المشاركة للرجال والسيدات من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة وذلك بشكل فردي أو ضمن فريق، ويستمر التسجيل حتى يوم الجمعة 15 أبريل.

وتم تخصيص 3 فئات في السباق لتتناسب مع كافة المستويات البدنية، فيمكن المشاركة في فئة المحترفين (الإيليت) للقادرين على إنهاء السباق في زمن 20 دقيقة، وفئة الفئات العمرية ويتم تصنيف المشاركين ضمن 11 فئة عمرية هي 14 إلى 17، و18 إلى 24، و25 إلى 29، و30 إلى 34، و35 إلى 39، و40 إلى 44، و45 إلى 44، و45 إلى 49، و50 إلى 54، و55 إلى 59 و60 فما فوق، والفئة الأخيرة هي فئة الهواة والتي تتاح فيها المشاركة للجميع.

وتتضمن المنافسات 20 حاجز «أوبستكل» تمتد على مسافة 5 كيلومترات، وتتنوع ما بين الجري وتسلق الحوائط القائمة والمائلة، وتسلق المانكي بار وحمل أكياس الرمل، وتسلق الحبال وجر العربات والزحف والقفز فوق النيران، وسيتم تتويج الفائزين الذين يتمكنون من تجاوز كافة الحواجز بشكل صحيح في أسرع وقت ممكن.

كما تتضمن المنافسات تنظيم سباق «هوريكان» الذي يختبر قوة تحمل المشاركين، حيث يتم فيه تخطي كافة الحواجز ضمن فريق واحد، ويكون لمدة 4 ساعات، وعلى كل فرد من أفراد الفريق أن يتشارك في تخطي كافة الحواجز في ذات الوقت، وأن ينتهوا جميعاً في ذات الوقت.



4 سيارات للجمهور

واصلت شركة الطاير للسيارات حضورها المميز في الدورة، وجددت تواجدها ضمن الرعاة الرئيسين، وتقديم أحدث السيارات لتوزيعها كجوائز مجانية من خلال السحوبات المفتوحة لجمهور الدورة.

ووقع عقد الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ومنى حسن سعدون من شركة الطاير للسيارات.

وأكد سعيد حارب اعتزازه باستمرار تواجد شركة الطاير للسيارات كراع رئيسي للدورة منذ انطلاقتها، وهو الأمر الذي يجسد مكانة الدورة على صعيد المجتمع وحرص الشركة على دعم أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية ومكافأة جمهورها الوفي من الأفراد والعائلات الذين يزينون قاعات اللعب ويلهبون حماس المشاركين بالتشجيع والتحفيز.

وقدّمت شرطة الطاير للسيارات 4 سيارات فورد ليتم توزيعها على الجمهور، وقد تم السحب على السيارة الأولى وهي فورد توروس يوم 10 أبريل بعد نهائي البطولة الخليجية للبادل تنس، فيما سيتم السحب على السيارات الثلاث خلال الأيام المقبلة للدورة.