منافسة إنجليزية إيطالية على «توقيع» لينجارد



أنور إبراهيم (القاهرة)

ابتعد النجم الإنجليزي جيسي لينجارد بصورة شبه كاملة عن اللعب مع فريقه مانشستر يونايتد، منذ مجيء الألماني رالف رانجينك المدير الفني المؤقت في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولم يلعب سوى 3 مباريات فقط أساسياً في مختلف المسابقات، منها مباراة واحدة في عهد رانجينك، والمباراتان الأخريان مع النرويجي أولى جونار سولشاير المدير الفني السابق، وبلغت جملة الدقائق التي لعبها في هذه المباريات الثلاث 392 دقيقة، ولم يسجل سوى هدفين وصنع هدفاً واحداً.

وسعت بعض الأندية الإنجليزية إلى الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، ومن قبلها الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة اليونايتد رفضت التفريط فيه، على أمل أن يشركه رانجينك في المباريات، وهو ما لم يحدث سوى مرة واحدة.

وذكرت صحيفة الميرور أن لينجارد بات جاهزاً للرحيل عن أولد ترافورد الصيف القادم، حيث ينتهي عقده مع اليونايتد يونيو القادم. وأكثر ناديين سعيا إلى ضمه داخل إنجلترا هما نيوكاسل وويستهام يونايتد، غير أن «بوصلته» تتجه فيما يبدو صوب إيطاليا، حيث تتنافس أندية يوفينتوس وإيه سي ميلان وإيه إس روما على الحصول على خدماته «مجاناً»، ويبدو أن لينجارد يفكر بجدية في عروض هذه الأندية الإيطالية، بحثاً عن خوض تجربة أخرى وتحدٍ جديد خارج إنجلترا، وإذا ما وقع اختيار لينجارد على «ذئاب» روما، فإنه سيلتقي بالبرتغالي جوزيه مورينيو مدربه الأسبق في مانشستر يونايتد، والذي يبدي إعجابه الشديد به ويعرف جيداً إمكانياته مهاجماً.

يذكر أن جيسي لينجارد المولود في 15 ديسمبر1992 (29 سنة) بدأ مسيرته الاحترافية لاعباً في مانشستر يونايتد عام 2011، ولكنه أعير عدة مرات إلى أندية ليستر سيتي «12/2013» وبرمينجهام سيتي «13/2014» وبرايتون «2014» وديربي كاونتي «2015» وويستهام يونايتد «2021». ولعب لمنتخبي إنجلترا تحت 17 و21سنة، وانضم للمنتخب الأول في 2016، حيث لعب 32مباراة وسجل 6 أهداف.