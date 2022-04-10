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مليار رسالة إنسانية
مليار رسالة إنسانية
11 ابريل 2022 00:42

تفاعل واسع في المجتمع الإماراتي، أفراداً ومؤسسات، مع حملة «المليار وجبة» التي انطلقت من وطن العطاء لتبعث بمليار رسالة إنسانية يؤكد التضامن والتكافل مع المحتاجين في العالم، خاصة في شهر رمضان الفضيل، سعياً نحو تحقيق هدفها كأكبر حملة بالمنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين، خاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم.
التفاعل مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد نهج الإمارات الإنساني، وقيم العطاء المتجذرة لدى مجتمعنا، والتصدي للجوع في ظل التحديات العالمية، حيث استطاعت الحملة، خلال 6 أيام فقط على انطلاقها، تأمين 76 مليون وجبة، بالتزامن مع بدء عمليات التوزيع بشراكات محلية وإقليمية ودولية هدفها توسيع دائرة العمل الإنساني، وضمان استدامته، والوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
 حملة المليار وجبة تعزز في هذا الشهر الفضيل مفهوم التمويل الجماعي والتضامن والتكافل وأهميته في التصدي لتحسين حياة المجتمعات، وتخفيف المعاناة البشرية الناجمة عن شح الغذاء ونقص موارده، كما تترجم هذه الحملة إلى جانب قوافل المساعدات الرمضانية التي انطلقت إلى العديد من الدول بتوجيهات من القيادة الرشيدة، أحد مبادئ الخمسين لدولة الإمارات باعتبار المساعدات الإنسانية الخارجية جزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً.

"الاتحاد"

الإمارات
مبادرة المليار وجبة
رمضان
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