عدلي ينفرد بصدارة «الوفاء لزايد» الشطرنجية



دبي (الاتحاد)

انفرد الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بصدارة الترتيب العام بنهاية اليوم الثاني من بطولة الوفاء لزايد الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة ويتصدر عدلي الترتيب بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 6 جولات، يلاحقه أربعة لاعبين برصيد 5.5 نقطة هم الإماراتي سالم عبد الرحمن والأوكراني ألكسندر زوباريف والأذربيجاني نايديتش أركاديتش والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو يليهم 14 لاعباً برصيد 5 نقاط، أبرزهم البلغارية أنتونيتا ستيفانوفا والفلبيني أوليفر ديماكيلينج والأوزبكي جافوجير سينداروف، ولاعبونا عمار السدراني وعلي عبد العزيز وإبراهيم سلطان.

وجاءت نتائج اليوم الثاني بفوز المصري أحمد عدلي على كل من لاعبنا أحمد فريد والفلبيني أوليفر ديماكيلينج والكوبي والتر أرانسيبيا مدرب منتخبنا للسيدات. وفاز لاعبنا سالم عبد الرحمن على الفلبيني فرانز باريتو والأوزبكي جافوغير سينداروف وتعادل مع المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو.

وتفوق الأوكراني ألكسندر زوباريف على كل من الصربي ايجور ميلادينوفيتش ولاعبنا الناشئ سعيد نامي وتعادل مع الأذربيجاني نايديتش أركاديتش.

وتدخل البطولة في يومها الثالث والأخير مراحل الحسم النهائية، حيث يلتقي في الجولة السابعة على الطاولة الأولى المتصدر المصري أحمد عدلي مع لاعبنا سالم عبد الرحمن، وتجمع الطاولة الثانية كل من المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو والأوكراني ألكسندر زوباريف، ويلتقي الأذربيجاني نايديتش أركاديتش مع الصربي إيغو ميلادينوفيتش ولاعبنا إبراهيم سلطان مع البلغارية أنتونيتا ستيفانوفا.

شهدت البطولة مشاركة اللاعب اليوناني شارالامبوس كاراوليديس (54 عاماً)، الذي يعمل مديراً بإحدى الشركات الخاصة بدبي، حيث أفاد أنه لم يشارك في أي مسابقة تنافسية منذ كان بعمر 19 سنة وشارك في فئة الشباب في بلده ولم يتردد في المشاركة في هذه البطولة حين سنحت له الفرصة، وأعرب عن سعادته للالتقاء بالأستاذ الدولي الكبير اليوناني ايفستراتوس جريفاس، حيث لعبا معاً في مرحلة الناشئين.