الكرة الطائرة تحلق في أجواء ند الشبا



دبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الأربعاء» منافسات بطولتي الكرة الطائرة والسلة بالكراسي المتحركة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، وتجمع مباراتي «الطائرة» بين فهود زعبيل مع فريق إتش إم إس جروب، فيما يلتقي فريق بن ثاني مع فريق المفاجأة، وتستكمل المنافسات الخميس، حيث يلتقي فريق الجوارح مع فريق الإمبراطور، كما يلتقي فريق زعبيل مع فريق إسبيدر تيم.

وتضم بطولة الكرة الطائرة 8 فرق مقسمة على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى فرق كل من المفاجأة وإتش إم إس جروب، وفهود زعبيل، وبن ثاني، وتضم المجموعة الثانية فرق كل من: الإمبراطور، وإسبيدر تيم، وزعبيل، والجوارح.

وتقام منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم وتقام اليوم 4 مباريات، فيلتقي فريق نادي خورفكان للمعاقين مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي، كما يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات، ويلتقي فريق دناتا للسفريات مع فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويلتقي فريق دائرة المالية مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت قرعة للبطولة أسفرت عن تقسيم الفرق الـ 10 المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة منها 5 فرق، وتضم المجموعة الأولى فرق كل من: نادي خورفكان للمعاقين، دناتا للسفريات، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، نادي الثقة للمعاقين، فيما تضم المجموعة الثانية فرق كل من: بلدية دبي، دائرة المالية بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومركز وريزيدنس البستان.

من ناحية أخرى، تواصلت بطولة البادل تنس بإقامة منافسات دور الـ 16 لفئة الإماراتيين والمقيمين، وتأهلت 8 فرق إلى دور ربع النهائي بعد منافسات قوية وحاسمة، حيث فاز الثنائي سعيد محمد المري وخافيير جارسيا لوبيز على الثنائي عبدالكريم العارف عبدالله وفرحان هدى بنتيجة (6-0 و6-1)، وفاز الثنائي محمد أحمد أهلي وماسون تشافي على الثنائي خالد بالهول الفلاسي وإميليو ميساس بنتيجة (6-2 و6-3)، وفاز الثنائي خالد الشامسي عبدالله وأندريس بيريز فيرا على الثنائي محمد الشامسي علي وتشافي دي بينيتو فريل بنتيجة (6-2 و4-6 و10-8)، وفاز الثنائي ناصر الكتبي وخافيير سانتياغو على الثنائي علي العارف ومارتن نوشيز بنتيجة (7-6 و5-7 و10-6)، كما تأهل كل من الثنائي سالم الهولي علي وخافيير كويروس جارسيا، والثنائي روبرتو رودريجس وفارس الجناحي، والثنائي حمد عبدالله وفرانشيسكو خافيير، والثنائي خلفان بالهول جمعة وروبين دي لا ريد جوتيريز.