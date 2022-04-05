جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من "رمضانيات" - برنامج مكون من سلسلة فعاليات ثقافية تحيي شهر رمضان المبارك

تدشن جامعة نيويورك أبوظبي أسبوع "رمضانيات" للمرة الأولى، ويشهد هذا الحدث إحياء سلسلة من الفعاليات المختلفة لمدة أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، ابتداء من 11 أبريل. تشترك ثلاثة من مؤسسات جامعة نيويورك أبوظبي في استضافة الفعاليات، وهم مركز الفنون ورواق الفن ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي.

وصرحت ناديا الشيخ، نائب عميد الجامعة للشؤون الثقافية والبحثية: "إن هذه الفعاليات مفتوحة للجمهور كباقي برامجنا، مما يسمح للجميع مشاركتنا الأجواء الرمضانية خلال احتفالنا بقيمنا المشتركة في هذه الأيام المباركة. كما تمثّل هذه المناسبة خير فرصة لإعادة اتصال الجامعة بجمهورها وبمجتمعها والترحيب بهم".

تضم الفعاليات عدداً من الأمسيات الثقافية والفنية ومنها ندوة عن أبو الطيّب المتنبي، الشاعر الغني عن التعريف، يقدمها سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بمشاركة الدكتور بلال الأرفه لي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت وزميل باحث أول في مكتبة الأدب العربي في جامعة نيويورك أبوظبي.

يقيم مركز الفنون أمسية خاصة من أمسيات "سينمانا" للسينما العربية المعاصرة، تقدم فيها عرضاً لفيلم "قبل أن ننسى" من أعمال المخرج الإماراتي نواف الجناحي، كما يقيم أمسيتين تستضيف أولاهما عرضاً مشتركاً لفرقة الجاز الخليجي بوم ديوان وندودوزو مخاتيني وجان ميشيل بيلك (بدعم من البعثة الأمريكية إلى دولة الإمارات)، بينما تستضيف الأمسية الثانية عرضاً لعازف العود والكمان سيمون شاهين وفرقته الموسيقية.

يقدم رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عدداً من الجولات والفعاليات المتعلقة بمعرض "تكوين عذري: رامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان" خلال ساعات العمل الجديدة من الثانية ظهراً إلى العاشرة مساء طيلة الشهر المبارك. يمكن للزوار الانضمام إلى جولات المعرض في أوقات محددة، كما سيعلن قريباً عن استضافة عرض تأملي يتناول الأعمال الفنية المعروضة.

يدعى الحضور إلى مشاركة مجتمع جامعة نيويورك أبوظبي في وجبة سحور في الساحة الشرقية بعد انعقاد الفعاليات.

وأضافت ناديا الشيخ: "بدأت بالتخطيط فور تكليفي بمنصبي في جامعة نيويورك أبوظبي، فتخيلت ما قد يثمر عنه التعاون بين مركز الفنون ورواق الفن ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي، كما سعيت إلى الاحتفال بعودة الأمور إلى مجراها وبعودة الفعاليات الحضورية التي تبرز فيها حيوية حرم الجامعة. نتطلع فعلاً إلى إحياء هذه الشهر مع مجتمع الجامعة ومع جمهورنا بين أروقة الجامعة كما عهدتمونا".

جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من "رمضانيات" - برنامج مكون من سلسلة فعاليات ثقافية تحيي شهر رمضان المبارك

للمزيد من المعلومات عن الفعاليات، يرجى زيارة صفحة "رمضانيات".

تفاصيل الفعاليات

مركز الفنون

"سينمانا: قبل أن ننسى" للمنتج نواف الجناحي



11 أبريل في التاسعة والنصف مساء، القاعة الزرقاء | عرض مجاني مع ضرورة الحجز مسبقاً



يُعرض فيلم "قبل أن ننسى" للمخرج الإماراتي نواف الجناحي ضمن فعاليات سينمانا. يذهب رجل بائس مع ابنه الذي يعجز عن مساعدته ووالده الذي يعاني من فقدان الذاكرة في رحلةٍ للبحث عن الكنز المفقود بهدف حل جميع مشكلاته بعد غرقه بالديون. يتبع العرض بحوار حي بين منتج الفيلم نواف الجناحي الإماراتي الجنسية والمخرج والقيم والباحث نزار عنداري.

بوم ديوان وندودوزو مخاتيني وجان-ميشيل بيلك



14 أبريل في التاسعة والنصف مساء، القاعة الزرقاء | 150 درهماً



عيشوا أجواء رمضان على إيقاعات الخليج في حوار بين التقاليد الموسيقية المحلية وموسيقى الجاز، مع عرض لفرقة بوم ديوان (الكويت / الإمارات العربية المتحدة) بقيادة العازف والمؤلف وعالم التراث الموسيقي د. غازي المليفي بالاشتراك مع ندودوزو مخاتيني (جنوب أفريقيا) وجان ميشيل بيلك (فرنسا / الولايات المتحدة الأمريكية / كندا) يُركّز على الدور الثمين للحوار في تحقيق التفاهم والسلام وإيجاد الحلول.

سيمون شاهين



15 أبريل في التاسعة والنصف مساء، القاعة الرئيسية | 150 درهماً

عرض ساحر لأروع المعزوفات العربية يؤديها الموسيقار سيمون شاهين عازف العود والكمان برفقة فرقته الموسيقية.

معهد جامعة نيويورك أبوظبي

الخيلُ والليلُ والبيداء

13 أبريل في التاسعة والنصف مساء، القاعة الرئيسية | عرض مجاني مع ضرورة الحجز مسبقاً

يستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بمشاركة الدكتور بلال الأرفه لي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت وزميل باحث أول في مكتبة الأدب العربي في جامعة نيويورك أبوظبي، حول أبو الطيّب المتنبي الذي يعتبر من أهم شعراء العرب. تتضمن المناسبة مقتطفات من شعر المتنبي وتوزيع بعض من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية.

رواق الفن

تكوين عذري: رامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان



المعرض قائم إلى 12 يونيو في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي | معرض مجاني



يقدم رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عدداً من الجولات والفعاليات المتعلقة بمعرض "تكوين عذري: رامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان" خلال ساعات العمل الجديدة من الثانية ظهراً إلى العاشرة مساء طيلة الشهر المبارك. يمكن للزوار الانضمام إلى جولات المعرض في أوقات محددة، كما سيعلن قريباً عن استضافة عرض تأملي يتناول الأعمال الفنية المعروضة.

من الثانية ظهراً إلى العاشرة مساء من كل يوم على مدى شهر رمضان المبارك. يرجى زيارة الموقع للمزيد من التفاصيل.

جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من "رمضانيات" - برنامج مكون من سلسلة فعاليات ثقافية تحيي شهر رمضان المبارك

انتهى

جامعة نيويورك أبوظبي:

www.nyuad.nyu.edu

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تتم إدارتها من الخارج من قبل جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتدمج الجامعة باقة مختارة من مناهج علوم الآداب والعلوم الإنسانية والهندسية والعلمية مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية لتتيح لطلابها القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب فرص التعاون والتطور لمواجهة التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 115 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 115 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح لهيئة التدريس والطلاب على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات.

رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي:

www.nyuad-artgallery.org

تأسس رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عام 2014، وهو أول رواق فني تحتضنه جامعة في منطقة الخليج العربي الذي يتيح برنامجاً كاملاً للمعارض الأكاديمية والتجريبية. ويسعى رواق الفن إلى استكشاف أفكار وجوانب جديدة في عالم الفن من خلال استضافة مجموعة معارض فنية وثقافية مميزة لباقة عالمية من الفنانين والقيمين والأكاديميين. كما تمثل "مساحة المشروع" التابعة لرواق الفن منصّة مخصصةً للمعارض التي ينظمها الفنانين والقيّمين الناشئين وأفراد المجتمع الفني في الجامعة. وتضم جامعة نيويورك أبوظبي، التي تحتضن رواق الفن، مجتمع متنوع يأتي من أكثر من 115 دولة. كما وينظم رواق الفن برامج عامة ومجانية وجولات إرشادية بالتزامن مع معارضه المميزة، ويعمل على إصدار المنشورات البحثية والتي تشكل جزءاً أساسياً من إطار قيمه وتبرز دوره على الصعيد الأكاديمي، ليتيح بمساحته الرحبة التي تشمل غرفة للقراءة أيضاً، المزيد من الفرص الفنية القيمة ويطرح موضوعات ذات أهمية كبيرة على الصعيد الإقليمي والدولي.

مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي

https://www.nyuad-artscenter.org/

يقدم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عروضاً إبداعية متعددة المجالات في الموسيقى والمسرح والرقص والسينما تتحدى المألوف وتتخطى كافة الحدود والحواجز. ويصبو المركز لترسيخ مكانته كمركز رائد للعروض والفنون المسرحية على المستوى العالمي، حيث يقدم مواهب فنية محترفة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب عرض إبداعات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي. ويعتمد مركز الفنون على موارد وكفاءات جامعة نيويورك أبوظبي لخلق مساحة ديناميكية للجمهور والمواهب الفنية الزائرة. يدعم مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي الراعي الرئيسي سوايب (Swyp)، وشركة جي إيه سي جلوبال الراعي المستمر. ويتشرف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي بحصوله على دعم "مبادلة" كراعٍ رئيسي.

معهد جامعة نيويورك أبوظبي

www.nyuad.nyu.edu/en/institute-events

تأسس معهد جامعة نيويورك أبوظبي في عام 2008، ويُعدّ مركزاً للأبحاث والعلوم المتطورة والأنشطة الإبداعية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ينظّم المعهد مؤتمراتٍ أكاديمية متميزة تأتي بمثابة منصّاتٍ علميةٍ لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي وأعضاء الهيئات التدريسية حول العالم لمناقشة واستعراض أبحاثهم المبتكرة وأنشطتهم الإبداعية. يمتاز المعهد ببرنامجه العام والمتنوّع من المحاضرات والندوات وعروض الأفلام والمعارض، وذلك بحضورٍ متميز من العلماء والباحثين وصانعي السياسات وقادة الفكر الذين يقدمون موضوعات ذات أهمية على الصعيدين المحلي والعالمي. منذ إنشائه، نجح المعهد في استضافة أكثر من 800 مؤتمراً أكاديمياً وفعالية عامة، كما رحّب بأكثر من 800 متحدث من شتى أنحاء العالم.