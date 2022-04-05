150 لاعباً يتنافسون في «دولية الشطرنج»



رضا سليم (دبي)



تنطلق مساء غد «الأربعاء» بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، في نسختها السابعة والعشرون، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 23 دولة، من بينهم 30 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية من داخل الدولة وخارجها، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة للشطرنج وتستمر البطولة حتى 9 أبريل الجاري.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصل النسخة الجديدة التي تعود إلى قاعة النادي، بعد عامين من إقامتها بنظام «الأونلاين»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده إدارة النادي، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة، وجمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، وحسن مال الله الحمادي رئيس اللجنة الإعلامية، والحكم الدولي فيصل محمد الحمادي رئيس لجنة الحكام، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته للنادي ولاعبيه ولجميع الأنشطة.

وقال إن البطولة تشهد مشاركة اللاعبين من الفئات السنية كافة، بعد فتح باب المشاركة في البطولات لجميع الفئات السنية، حيث اتخذت إدارة النادي الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسيتم عمل الإجراءات اللازمة للاعبين والحكام قبل البطولة والالتزام بكافة البروتوكولات المطلوبة.

وأشار إلى أن النادي استقبل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام عدداً من أبطال العالم واللاعبين المتميزين في اللعبة، مما يؤكد أهمية النادي على الساحة الشطرنجية العالمية، منهم الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي قاسم جانوف بطل العالم 2004، والهندي أناند بطل العالم 5 مرات منذ 2000 حتى عام 2013 والبلغارية أنطوانيت ستافانوفا بطلة العالم 2004، والإسباني شيروف وصيف بطل العالم.

وأشار إلى أن النادي تعاقد مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني اليانوف بافيليو من لتدريب سالم عبد الرحمن وهو من أفضل المدربين على مستوى العالم.

وقال جمال عيسى: إعادة مثل هذه البطولات من جديد، يستهدف توفير فرصة رائعة وقدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخب وأيضاً لاعبي النادي الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة، بعد أن تعافى العالم من الجائحة.

وقال عمر نعمان آل علي، إن مشاركة عدد كبير من اللاعبين من ذوي الألقاب الدولية والتصنيفات العالية من 23 دولة، منها عدد من الدول العريقة في عالم الشطرنج وأبطال عالميين، كما تحظى البطولة باهتمام اللاعبين الكبار رغم جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت على جميع الأحداث الرياضية عبر العالم.

وأوضح الحكم الدولي فيصل محمد الحمادي رئيس لجنة الحكام أن البطولة ستشهد 5 جولات في اليوم الأول و4 جولات في اليوم الثاني، حتى انتهاء البطولة التي تنظم من 9 جولات طبقاً للنظام السويسري، وسيتم تطبيق نظام كسر التعادل في حالة التعادل على المراكز الأولى.

وأضاف أن البطولة يديرها عدد من الحكام الدوليين، هم الأوزبكي حسان توردلييف وعامر حسن آل علي وسلمان الطاهر وآمنة محمد سالم وعيسى المرزوقي وأديب زهراوي.

وكشف حسن مال الله الحمادي رئيس اللجنة الإعلامية عن تفاصيل الجوائز وقال: البطل يحصل على 4 آلاف درهم والثاني 3500 درهم والثالث 3 آلاف درهم، وتتدرج الجوائز حتى المركز العاشر. بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب إماراتي. وأفضل لاعب في النادي، بالإضافة إلى جوائز بطولة الخاطف التي تقام على هامش البطولة، حيث يحصل البطل على ألفي درهم، والثاني 1500 درهم، وتتدرج الجوائز حتى المركز السادس.