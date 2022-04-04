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نمو اقتصادي
نمو اقتصادي
5 ابريل 2022 00:48

 أداء الاقتصاد الوطني في نمو متزايد، والمؤشرات تؤكد أن الإمارات من أوائل الدول الرائدة في قيادة مرحلة التعافي العالمي، وهي ماضية في خطواتها نحو الخمسين، لتكون صاحبة الاقتصاد الأول والأكثر نشاطاً عالمياً. وما مؤشرات مصرف الإمارات المركزي في تقريره للربع الأخير من عام 2021 إلا تشخيص لمستوى الأداء الإيجابي الذي تحقق لاقتصادنا خلال الفترة الماضية، مرتكزين إلى سياسات مرنة، ومبادرات تحفيز، وقوانين تشجع الاستثمار، وتسهل ممارسة الأعمال، وتستقطب الشركات والكفاءات.
 الناتج المحلي الإجمالي يحقق نسبة نمو 2.3% لعام 2021، فيما سترتفع نسبة النمو المتوقع خلال العام الحالي إلى 4.2%، لأسباب مباشرة عديدة، لعل أهمها نجاح الدولة في استضافة العالم بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وما حققه من انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات، إضافة إلى النشاط المتحقق في مجال السياحة والسفر والفنادق، جراء احتواء تداعيات جائحة كورونا ورفع القيود، ناهيك عن ارتفاع طلبات التصدير ونمو الطلب المحلي على مختلف السلع والخدمات ونشاط القطاع العقاري.
هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي تجسد أيضاً في تقارير المنظمات المالية والاقتصادية الدولية الكبرى، التي توقعت ارتفاع أرقام النمو في الإمارات، والتعافي السريع للاقتصاد الوطني، ما يرفع مستوى الثقة العالمية بالإمارات واقتصادها، ويعزز حرص دول العالم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع الدولة، والاستفادة مما تقدمه من محفزات استثنائية وتشريعات تحمي رأس المال، وبنية تحتية متطورة، ومميزات تجعل منها البوابة التجارية والاقتصادية للمنطقة والعالم.

"الاتحاد"

الاقتصاد الوطني
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
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