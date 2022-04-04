كن متسوقاً ذكياً عبر الإنترنت مع هذه النصائح من «فريش-تو-هوم»

لم تعد بحاجة إلى قضاء ساعات في متجر البقالة، ومحاربة الحشود في ساعات الذروة والبحث عن أفضل المنتجات وأكثرها بأسعار معقولة، وتحمل طوابير الخروج الطويلة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون شراء البقالة أمرًا شاقًا نظرًا للاختيار المتزايد للمنتجات ويمكن أن يستهلك جزءًا كبيرًا من راتبك. إليك بعض النصائح الداخلية من متجر البقالة الإلكتروني الرائد في الإمارات العربية المتحدة FreshToHome والتي يمكن أن تساعد في جعل التسوق عبر الإنترنت سلسًا ومناسبًا للجيب مع ضمان أن مطبخك دائمًا مجهز جيدًا ومليء برائحة الطعام اللذيذ:

⦁ اختر البقالة الإلكترونية المفضلة لديك - اختر واحدة أو أكثر من البقالة الإلكترونية التي تفضل التسوق بها ، بناءً على السعر والجودة والمذاق ومجموعة المنتجات. على سبيل المثال، إذا كنت من العملاء المهتمين بالصحة ، فقد تفضل التسوق المنتجات الطازجة المحلية - فكن متأكداً فرش تو هوم هي المعتمدة من الصحة بأنها خالية من جميع المواد الكيميائية الضارة والإضافات ويتم إحضارها مباشرة من المزرعة أو الساحل إلى المنزل ووجبات جاهزة للطهي مصنوعة من مكونات نظيفة يسهل التعرف عليها. • تعرف على التطبيق والخيارات- تعرف على البقالة الالكترونيد المفضلة لديك جيدا من حيث الميزات الموجودة على موقع الويب/التطبيق، و التي يمكن أن تساعدك في العثور على المنتجات المناسبة، وتوفر ميزة الاخطارات الفريدة من نوعها، التي تنبهك بمنتجات لم تكن متوفرة في موقع فرش تو هوم ، والتي تم توفرها عند تليقك الاشعارات.

⦁ احصل على المزيد من القيمة مقابل أقل - ابق على اطلاع على الرسائل الإخبارية والرسائل القصيرة للحصول على أحدث العروض الإخبارية والخصومات المقدمة بانتظام لتستفيد منها... قد تكون هناك أيام خاصة من الأسبوع أو الشهر عند الاعلان عن خصومات هائلة أو عند التنزيلات الكبرى . كن متتبعا للنصوص الترويجية والإخطارات. يمكنك التخطيط للقيام بالتسوق في أيام وفترات زمنية محددة عندما يمكنك الحصول على أكبر قيمة مقابل نقودك. يمكنك الاستفسار أيضًا عن الخصومات الأخرى مثل تلك التي تُمنح ببطاقتك ائتمانية المحددة أو كموظف في شركتك الحالية.

⦁ كن نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي - هناك طريقة أخرى للبقاء على اطلاع دائم بإطلاق المنتجات الجديدة والعروض الخاصة وهي متابعة البقالة الإلكترونية المفضلة لديك على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك هنا أيضًا الاطلاع على الوصفات الجديدة ونصائح الطبخ والمشاركة في المسابقات عبر الإنترنت. • اشترك في برنامج الولاء - تقدم معظم محلات البقالة شكلاًمن أشكال المكافآت أو برامج الولاء التي يمكن أن تساعدك على توفير المزيد و الاستفادة من المزايا الأخرى. على سبيل المثال، اذا انضممت الى عضوية كبار الشخصيات الخاصة بـ فرش تو هوم، فستحصل على توصيل مجاني على كل المنتجات www.freshtohome.com .

⦁ تسوق باستخدام قائمة البقالة - على غرار التسوق في وضع عدم الاتصال ، يمكن أن يساعدك إعداد قائمة البقالة الشاملة في الحصول على جميع المنتجات التي تحتاجها لقائمتك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية حتى عند التسوق عبر الإنترنت. لا تحتاج إلى إضاعة الوقت في محاولة تذكر ما تحتاجه والعودة لإجراء عمليات شراء متعددة ، في انتظار كل تسليم جديد ، لمجرد أنك نسيت إضافة عناصر إلى سلة التسوق الخاصة بك. للمضي قدمًا ، يمكنك أيضًا تنظيم قائمة البقالة وفقًا لفئات المنتجات ، مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والجاهزة للطبخ والمخبوزات والمخابز وما إلى ذلك حتى تعرف بالضبط ما الذي يمكنك الحصول عليه من أي أقسام. • اطلب مسبقًا - لتجنب نفاد أساسيات المائدة ، راقب المتبقي في الثلاجة والمخزن ، ولا تنتظر حتى آخر قضمة من السبرينغ رول أو آخر رشفة من الحليب لطلب المزيد من المنتجات. على الجانب الآخر ، يمكنك الاستفادة من خدمة التوصيل السريع التي تقدمها محلات البقالة الإلكترونية مثل FreshToHome ، عندما تحتاج إلى عناصر طازجة بشكل عاجل لتحضير وجبة سريعة.

⦁ اقرأ أوصاف المنتج - اقض بعض الوقت على الموقع الإلكتروني أو التطبيق للتحقق من المكونات والمعلومات الغذائية للمنتجات الجديدة قبل شرائها ، خاصة إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك يعاني من أي حساسية تجاه الطعام أو مخاوف صحية أخرى. يمكنك أيضًا الحصول على معلومات مهمة أخرى مثل وزن المنتج ومدة الصلاحية التي ستساعدك على تحديد وقت شرائه. اشترِ فقط من محلات البقالة الإلكترونية التي تنشر هذه المعلومات.

⦁ مراجعة سجل الطلبات - إذا اتبعت قائمة مماثلة كل أسبوع أو شهر ، فيمكن أن تساعدك مراجعة سجل الطلبات في اتخاذ قرارات سريعة ويمكنك ببساطة إجراء عمليات شراء متكررة للعناصر العادية.

⦁ تنظيم الأكل الصحي - إذا كنت ترغب في جعل الأكل الصحي جزءًا من نمط حياتك ، فخطط لوجباتك مسبقًا ، وبالتالي ، خطط لشراء البقالة مسبقًا ، واستغرق وقتًا للبحث عن المنتجات التي تلبي متطلبات نظامك الغذائي وقائمة مختصرة لها مع ضمان أن لديك دائمًا وجبة لذيذة على مائدة العشاء. إذا كنت لا تزال جديدًا على التسوق عبر الإنترنت من البقالة ، فقد تشعر أنه خارج منطقة راحتك ولكن لا تستسلم. من الأسهل بكثير الالتزام بميزانيتك عبر الإنترنت مقارنة بالمتجر ، والعثور على العناصر الأقل سعرًا بسرعة وتصحيح أي أخطاء قد ترتكبها حيث لن تحتاج إلى العودة إلى السوبر ماركت لإرجاع العناصر غير المرغوب فيها أو منخفضة الجودة.

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