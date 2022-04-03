الحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة تشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة، وتترجمها حكومة الإمارات في إطار برامج ومبادرات تستهدف تمكين الأسر المواطنة، والتخفيف من الأعباء اليومية للمستفيدين، وبما يعزز شعورهم بالرضا والسعادة.

مبادرات القيادة الرشيدة المتوالية تأتي لمساعدة الأسر المواطنة على مواجهة الأعباء المالية التي تترتب عليهم، خاصة في شهر رمضان الفضيل والمناسبات، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، تضاف إلى المساعدات التي تصرف للعديد من الفئات الأكثر ضعفاً والمستحقة شهرياً، ضمن الدعم الاجتماعي المقدم على مستوى الدولة، بهدف بث الفرحة والسرور في نفوسهم في الشهر الكريم، وتأمين كل متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

هذه المبادرات تصب في إطار تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للأسر المواطنة، وتحسين جودة حياة أفراد الأسرة الإماراتية، وتبديد كل العوائق أمام الفئات غير القادرة من أجل ممارسة حياتهم الاجتماعية بشكل طبيعي، والاندماج مع أفراد المجتمع في مختلف المناسبات، كما أن هذه المبادرات تأتي في صميم سياسات الدولة التي تضع المواطن وقضاياه واحتياجاته في قلب العملية التنموية ومبادئ الخمسين، لضمان استقراره وواقعه ومستقبله.