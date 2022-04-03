إيفرتون.. «مرمى النيران»!



لندن (أ ف ب)

عزز وستهام آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-1، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليبقى الأخير يصارع من أجل تفادي الهبوط مع نهاية الموسم.

وتقدم وستهام إلى المركز الخامس برصيد 51 نقطة على بعد ثلاث نقاط من أرسنال الرابع، علماً بأن الأخير خاض ثلاث مباريات أقل ويختتم المرحلة الاثنين ضد مضيفه كريستال بالاس.

وتقدم أصحاب الأرض عبر آرون كريسويل (32)، فيما عادل إيفرتون عن طريق مايسون هولجايت (53)، قبل أن يعيد جارود بوين التقدم لوستهام (58).

وتعرض إيفرتون لضربة بأي آمال بالخروج بتعادل أقله إثر طرد قائده قلب الدفاع مايكل كين بعد إنذار ثانٍ (65).

ومني فريق المدرب فرانك لامبارد بالخسارة الخامسة في آخر ست مباريات في الدوري ليتراجع إلى المركز السابع عشر، آخر المراكز الآمنة، برصيد 25 نقطة متقدماً بثلاث نقاط عن واتفورد الثامن عشر، علماً بأن ايفرتون يملك مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن إيفرتون لعب في دوري النخبة في كل موسم منذ 1954 - 1955، لذا سيخوض معركة شرسة لتفادي أي انتكاسة محتملة.

من جهته، خاض وستهام اختباره الأخير قبل موقعته على أرضه مع ليون الفرنسي في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس المقبل.