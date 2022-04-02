ثقافة العطاء

تتواصل دون توقف مبادرات الإمارات الإنسانية لتخفيف معاناة البشرية، بالحملة الجديدة لإغاثة مليار محتاج وفقير يعانون الجوع في 50 دولة. ففي الشهر الفضيل تستشعر القيادة الحكيمة معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين، فتطلق من أجلهم حملة ضخمة لتوزيع مليار وجبة شعارها «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع». نقلة نوعية جديدة في العمل الإنساني تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومن ضمنها القضاء على الجوع في العالم؛ لأن «هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. إنها رسالة من أنبل شعب للعالم بأسره.. شعب غايته الرخاء والأمن والسلام للجميع، وحلمه السعادة والرفاه لكل الشعوب. وبجهود الخيرين من أبناء الوطن، سيتحقق الحلم، كما تحقق من قبل مع مبادرتي «100 مليون وجبة» و«10 ملايين وجبة» اللتين أسهمتا في توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين عبر العالم. وبذلك تترسخ رسالتنا الإنسانية، انطلاقاً من التزامنا بتحسين مستويات معيشة البشر وصون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة في المجتمعات الأكثر احتياجاً. فهذه هي الإمارات التي تمد دوماً أياديها البيضاء بالخير والعون لتسوية الأزمات ومواجهة التحديات مهما كانت صعوبتها.

"الاتحاد"