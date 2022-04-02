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فرار أكثر من 4 ملايين من أوكرانيا
أرشيفية
2 ابريل 2022 18:13

فرّ أكثر من 4,1 مليون لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير، حسبما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأحصت المفوضية 4,137,842 لاجئ أوكرانيا على موقعها المخصص لهذه الأزمة السبت، بزيادة 34966 عن حصيلة نشرتها الجمعة.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وحوالى 90% من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالى مليوني طفل بين الفارين.

وتقدر المنظمة أيضاً أن أكثر من نصف أطفال البلاد البالغ عددهم 7,5 مليون هم نازحون أو لاجئون.

وفر نحو 205,500 شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في أوكرانيا بنحو 6,5 مليون.

واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص؛ أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم، إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة، وإما عن طريق البحث عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
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