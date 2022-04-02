«هوكي الجليد» يغادر إلى «مونديال لوكسمبورج»

أبوظبي (وام)

غادرت عبر مطار أبوظبي الدولي بعثة منتخبنا لهوكي الجليد، برئاسة هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية إلى لوكسمبورج، للمشاركة في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثالث A»، والتي تقام في الفترة من 3 إلى 9 أبريل الجاري بمشاركة منتخبات الإمارات، وتركيا، وتركمانستان، ولوكسمبرج والصين تايبيه.

وضمت البعثة 20 لاعباً، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب ديفيد جميس ريتش، ومدير المنتخب خالد القبيسي، وسيؤدي المنتخب تدريباً اليوم على صالة البطولة استعداداً لمباراته الأولى أمام تركمانستان اليوم.

وأقام منتخبنا الوطني لهوكي الجليد معسكراً تدريبياً في العاصمة أبوظبي لمدة أسبوعين اختتم الخميس، استعداداً للبطولة العالمية، حيث أكمل من خلاله اللاعبون جاهزيتهم لتقديم مستويات قوية تؤكد قدرتهم على الوصول إلى مراحل متقدمة في اللعبة.

وأكد جمعة الظاهري قائد الفريق على جاهزية زملائه للظهور بشكل قوي في بطولة العالم، وتقديم مستويات تليق باسم الإمارات مع الدعم الكبير، الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة ولكل القطاعات، لافتاً إلى تقارب مستويات المنتخبات وقوة المنافسة المنتظرة في لوكسمبورج، وقدرة منتخب الإمارات على تحقيق نتائج تلبي الطموحات المعقودة على الفريق.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق إنجاز التأهل في العام 2019 من خلال التصفيات النهائية التي أقيمت في أبوظبي وحصل فيها على المركز الأول، وتم تأجيل موعد إقامة بطولة كأس العالم لهوكي الجليد في لوكسمبرج خلال العاميين الماضيين بسبب جائحة «كورونا».