الجدول الكامل لمباريات «مونديال 2022»



الدوحة (أ ف ب)

فيما يلي برنامج مباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم المقرّرة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر بعد القرعة التي سُحبت في الدوحة «بتوقيت جرينيتش»:



دور المجموعات



الاثنين 21 نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(10:00) السنغال - هولندا (الثمامة)

(16:00) قطر - الإكوادور (البيت)



* المجموعة الثانية:

(13:00) إنجلترا - إيران (خليفة)

(19:00) الولايات المتحدة - ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا (أحمد بن علي)



- الثلاثاء 22 نوفمبر



* المجموعة الثالثة:

(10:00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)

(16:00) المكسيك - بولندا (974)

* المجموعة الرابعة:

(13:00) الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)

(19:00) فرنسا - البيرو أو أستراليا أو الإمارات (الجنوب)



- الأربعاء 23 نوفمبر



* المجموعة الخامسة:

(13:00) ألمانيا - اليابان (خليفة)

(16:00) إسبانيا - نيوزيلندا أو كوستاريكا (الثمامة)



* المجموعة السادسة:

(10:00) المغرب - كرواتيا (البيت)

(19:00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)



- الخميس 24 نوفمبر



* المجموعة السابعة:

(10:00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)

(19:00) البرازيل - صربيا (لوسيل)



* المجموعة الثامنة:

(13:00) الأوروجواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)

(16:00) البرتغال - غانا (974)



- الجمعة 25 نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(13:00) قطر - السنغال (الثمامة)

(16:00) هولندا - الإكوادور (خليفة)



* المجموعة الثانية:

(10:00) ويلز أو أوكرانيا او اسكتلندا - إيران (أحمد بن علي)

(19:00) إنجلترا - الولايات المتحدة (البيت)



- السبت 26 نوفمبر



* المجموعة الثالثة:

(13:00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)

(19:00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)



* المجموعة الرابعة:

(10:00) تونس - البيرو أو الإمارات أو أستراليا (الجنوب)

(16:00) فرنسا - الدنمارك (974)



- الأحد 27 نوفمبر



* المجموعة الخامسة:

(10:00) اليابان - نيوزيلندا أو كوستاريكا (أحمد بن علي)

(19:00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)



* المجموعة السادسة:

(13:00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)

(16:00) كرواتيا - كندا (خليفة)



- الإثنين 28 نوفمبر



* المجموعة السابعة:

(10:00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)

(16:00) البرازيل - سويسرا (الدوحة)



* المجموعة الثامنة:

(13:00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)

(19:00) البرتغال - الأوروجواي (لوسيل)



الثلاثاء 29 نوفمبر



* المجموعة الأولى:

(15:00) الإكوادور - السنغال (خليفة)

(15:00) هولندا - قطر (البيت)



* المجموعة الثانية:

(19:00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)

(19:00) ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا - إنجلترا (أحمد بن علي)



- الأربعاء 30 نوفمبر



* المجموعة الثالثة:

(19:00) بولندا - الأرجنتين (974)

(19:00) السعودية - المكسيك (لوسيل)



* المجموعة الرابعة:

(15:00) البيرو أو الإمارات أو أستراليا - الدنمارك (الجنوب)

(15:00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)



- الخميس 1 ديسمبر



* المجموعة الخامسة:

(19:00) اليابان - إسبانيا (خليفة)

(19:00) نيوزيلندا أو كوستاريكا - ألمانيا (البيت)



* المجموعة السادسة:

(15:00) كندا - المغرب (الثمامة)

(15:00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)



- الجمعة 2 ديسمبر



* المجموعة السابعة:

(19:00) صربيا - سويسرا (974)

(19:00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)



* المجموعة الثامنة:

(15:00) غانا - الأوروجواي (الجنوب)

(15:00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)



دور الـ16



السبت 3 ديسمبر



المباراة 49 (15:00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)

المباراة 50 (19:00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)



- الأحد 4 ديسمبر



المباراة 52 (15:00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)

المباراة 51 (19:00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)



- الاثنين 5 ديسمبر



المباراة 53 (15:00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)

المباراة 54 (19:00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)



- الثلاثاء 6 ديسمبر



المباراة 55 (15:00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)

المباراة 56 (19:00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)



ربع النهائي



- الجمعة 9 ديسمبر



المباراة 58 (15:00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)

المباراة 57 (19:00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)



- السبت 10 ديسمبر



المباراة 60 (15:00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)

المباراة 59 (19:00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)



نصف النهائي



الثلاثاء 13 ديسمبر



المباراة 61 (19:00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)



- الأربعاء 14 ديسمبر



المباراة 62 (19:00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)



المركز الثالث

السبت 17 ديسمبر



المباراة 63 (15:00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)



النهائي

الأحد 18 ديسمبر



المباراة 64 (19:00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)