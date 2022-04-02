الجدول الكامل لمباريات «مونديال 2022»

الدوحة (أ ف ب)
فيما يلي برنامج مباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم المقرّرة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر بعد القرعة التي سُحبت في الدوحة «بتوقيت جرينيتش»:
دور المجموعات
الاثنين 21 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(10:00) السنغال - هولندا (الثمامة)
(16:00) قطر - الإكوادور (البيت)
* المجموعة الثانية:
(13:00) إنجلترا - إيران (خليفة)
(19:00) الولايات المتحدة - ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا (أحمد بن علي)
- الثلاثاء 22 نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(10:00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)
(16:00) المكسيك - بولندا (974)
* المجموعة الرابعة:
(13:00) الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)
(19:00) فرنسا - البيرو أو أستراليا أو الإمارات (الجنوب)
- الأربعاء 23 نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
(13:00) ألمانيا - اليابان (خليفة)
(16:00) إسبانيا - نيوزيلندا أو كوستاريكا (الثمامة)
* المجموعة السادسة:
(10:00) المغرب - كرواتيا (البيت)
(19:00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)
- الخميس 24 نوفمبر
* المجموعة السابعة:
(10:00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)
(19:00) البرازيل - صربيا (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
(13:00) الأوروجواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)
(16:00) البرتغال - غانا (974)
- الجمعة 25 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(13:00) قطر - السنغال (الثمامة)
(16:00) هولندا - الإكوادور (خليفة)
* المجموعة الثانية:
(10:00) ويلز أو أوكرانيا او اسكتلندا - إيران (أحمد بن علي)
(19:00) إنجلترا - الولايات المتحدة (البيت)
- السبت 26 نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(13:00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)
(19:00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
(10:00) تونس - البيرو أو الإمارات أو أستراليا (الجنوب)
(16:00) فرنسا - الدنمارك (974)
- الأحد 27 نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
(10:00) اليابان - نيوزيلندا أو كوستاريكا (أحمد بن علي)
(19:00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
(13:00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)
(16:00) كرواتيا - كندا (خليفة)
- الإثنين 28 نوفمبر
* المجموعة السابعة:
(10:00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)
(16:00) البرازيل - سويسرا (الدوحة)
* المجموعة الثامنة:
(13:00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)
(19:00) البرتغال - الأوروجواي (لوسيل)
الثلاثاء 29 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
(15:00) الإكوادور - السنغال (خليفة)
(15:00) هولندا - قطر (البيت)
* المجموعة الثانية:
(19:00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)
(19:00) ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا - إنجلترا (أحمد بن علي)
- الأربعاء 30 نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
(19:00) بولندا - الأرجنتين (974)
(19:00) السعودية - المكسيك (لوسيل)
* المجموعة الرابعة:
(15:00) البيرو أو الإمارات أو أستراليا - الدنمارك (الجنوب)
(15:00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)
- الخميس 1 ديسمبر
* المجموعة الخامسة:
(19:00) اليابان - إسبانيا (خليفة)
(19:00) نيوزيلندا أو كوستاريكا - ألمانيا (البيت)
* المجموعة السادسة:
(15:00) كندا - المغرب (الثمامة)
(15:00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)
- الجمعة 2 ديسمبر
* المجموعة السابعة:
(19:00) صربيا - سويسرا (974)
(19:00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)
* المجموعة الثامنة:
(15:00) غانا - الأوروجواي (الجنوب)
(15:00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)
دور الـ16
السبت 3 ديسمبر
المباراة 49 (15:00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)
المباراة 50 (19:00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)
- الأحد 4 ديسمبر
المباراة 52 (15:00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)
المباراة 51 (19:00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)
- الاثنين 5 ديسمبر
المباراة 53 (15:00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)
المباراة 54 (19:00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)
- الثلاثاء 6 ديسمبر
المباراة 55 (15:00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)
المباراة 56 (19:00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)
ربع النهائي
- الجمعة 9 ديسمبر
المباراة 58 (15:00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)
المباراة 57 (19:00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)
- السبت 10 ديسمبر
المباراة 60 (15:00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)
المباراة 59 (19:00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)
نصف النهائي
الثلاثاء 13 ديسمبر
المباراة 61 (19:00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)
- الأربعاء 14 ديسمبر
المباراة 62 (19:00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)
المركز الثالث
السبت 17 ديسمبر
المباراة 63 (15:00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)
النهائي
الأحد 18 ديسمبر
المباراة 64 (19:00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)