ويل سميث يستقيل من الأكاديمية المانحة لجوائز الأوسكار

بعد خمسة أيام من تسببه في صدمة في هوليوود بعد صفعه للفنان الكوميدي كريس روك مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما، على الهواء مباشرة، أعلن الممثل ويل سميث استقالته من الأكاديمية.

وأعتذر سميث في خطاب الاستقالة، الذي حصلت عليه صحيفة لوس أنجليس تايمز، ليس فقط لروك ولكن للمرشحين الآخرين والفائزين بجوائز الأكاديمية.

وجاء في البيان "قائمة الأشخاص الذين سببت لهم ألما طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وكل الحضور".

وأضاف سميث "لقد خنت ثقة الأكاديمية. لقد حرمت المرشحين الآخرين والفائزين من فرصتهم للاحتفال والاحتفاء بهم على عملهم الاستثنائي. أنا في غاية الحزن".