رمضان العطاء

حلّ رمضان، ونحن ننعم في الإمارات بالاستقرار والرفاه، ونفخر بإنجازات استثنائية، ونعمل من أجل الإنسانية، في ظل القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في تأمين أفضل سبل العيش الكريم، وسعت برؤية استشرافية إلى تحقيق التقدم والازدهار والرفاه وبناء مستقبل مشرق من التنمية لأجل الأجيال المقبلة.

رمضان شهر فضيل تتكاتف فيه الجهود، ويتعاظم فيه عمل الخير، الذي أضحى قيمة إماراتية تتجلى بالتضامن والتكاتف مع شعوب العالم بالتصدي عبر مشاريع ضخمة لمكافحة العوز والجوع، ولعل أهمها مشروع «مليار وجبة»، الذي تم إطلاقه مع أول أيام الشهر الفضيل، لمد يد المساعدة للمحتاجين في أكثر من 50 دولة، إلى جانب العديد من مبادرات «هيئة الهلال الأحمر» في الداخل والخارج.

مكتسباتنا وإنجازاتنا تتضاعف في شهر الخير، عبر تعظيم قيمة العطاء التي غرسها أجدادنا في وجداننا، لتكون دافعاً لنا لنشر الخير والمحبة والسلام، ومحفزاً لتعزيز التكاتف بين أفراد المجتمع، ومنطلقاً لبناء مزيد من جسور التعاون مع شعوب الأرض ترجمة لمبادئ الأخوة الإنسانية التي انطلقت من هنا.. من عاصمة التسامح، إلى العالم.

نضرع إلى الله العلي القدير أن يديم الأمن والاستقرار، وأن يعم الخير في الشهر الفضيل على وطننا والعالم. وكل عام والقيادة الرشيدة، والشعب الإماراتي والمقيمون، والإنسانية، بألف خير.