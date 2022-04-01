مارسيال «عملة نقدية» في صفقة كين لـ «الشياطين» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

يسعى مانشستر يونايتد الحصول على خدمات النجم الإنجليزي الهداف هاري كين مهاجم توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، مع استخدام لاعبه أنطوني مارسيال المعار حالياً لأشبيلية الإسباني، «عملة نقدية» لإتمام الصفقة، غير أن إدارة السبيرز لاتريد الاستغناء عن كين، إلا مقابل 150 مليون يورو على الأقل.

وانخفضت القيمة السوقية لمارسيال عما كانت عليه قبل عامين بسبب قلة مشاركته في المباريات تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشايرالمديرالفني السابق لليونايتد، واضطرت إدارة «الشياطين الحمر» للموافقة على رحيل النجم الفرنسي على سبيل الإعارة إلى النادي الأندلسي، حيث لم يشارك حتى الآن إلا في 8 مباريات منها 5 في الدوري «الليجا» و3 في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، البطولة التي خرج منها إشبيلية على يد ويستهام الإنجليزي، بينما يحتل المركز الثاني في الليجا بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وفي حالة إدخال مارسيال «عملة نقدية» في صفقة هاري كين، ستنخفض قيمة النجم الإنجليزي عن ال 150 مليون يورو، بمقدار 40 أو 50 مليون يورو تمثل سعر مارسيال.

واستبعدت مصادر صحفية إنجليزية إمكانية تحويل عقد إعارة مارسيال لأشبيلية إلى تعاقد دائم لعدة أسباب أهمها أن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماد جيدة، وأن الإعارة لا تضمن خياراً للبيع النهائي، فضلاً عن كونها كلفت خزينة النادي الأندلسي 6 ملايين يورو في 5 أشهر، إلى جانب راتب مارسيال الكبير«8 ملايين يورو سنوياً»، والأهم من ذلك إن اليونايتد لن يقبل بأقل من 60 مليون يورو ثمناً لبيعه، وهوما لا يقدر عليه إشبيلية.

يذكر أن أنطوني مارسيال المولود في 5 ديسمبر1995(26سنة) انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2015، قادماً من موناكو مقابل 40 مليون يورو.