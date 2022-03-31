«إكسبو» المُلهِم

انطلق في أصعب الأوقات التي مرت على البشرية، واختتم «إكسبو» فعالياته ملهماً، فالإبداع والتعاون والإنسانية والعلم، كانت عناوين للمعرض على مدى 182 يوماً توجهت خلالها أنظار العالم إلى دولة الإمارات التي أثبتت قدرة أبنائها على مواجهة التحديات، ونسجت قيماً من خيوط العطاء والتسامح والتعايش، وجمعت العالم في مكان واحد وأكبر حدث، ووفرت منصة للتواصل بين الحضارات والأمم من أجل رفاهية الإنسان وازدهار مستقبله.

«إكسبو» استثنائي في تاريخ المعرض، حقق هدفه بالوصول إلى 23 مليون زيارة، وأبهر العالم افتتاحاً وختاماً، عبر كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أكدت قدرة الإمارات على التقدم والتألق وصنع المستقبل، مرتكزة إلى رصيد كبير من الثقة الدولية وسمعتها العالمية، وحرصها الدائم على التميز في تنظيم أكبر الفعاليات، وعملها الدؤوب لحشد الجهود بهدف مواجهة التحديات المشتركة، وأهمها حماية المناخ وإحداث التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار والسلام.

رؤية القيادة الرشيدة شكلت أساساً في نجاح «إكسبو 2020 دبي»، والإمارات أثبتت أنها على قدر التحدي، وحققت ما وعدت به العالم، فكان ملتقى للتنمية والاقتصاد والابتكار والإبداع والعلوم والثقافة والفن، متوجاً 11 عاماً من الترتيبات والتحضيرات بسواعد وطنية مفعمة بالعطاء والطموح وروح التحدي والإنجاز، وبشراكة مع مختلف القطاعات، وبدعم مجتمعي جسده المتطوعون بأبهى صورة.

اليوم نودع «إكسبو 2020 دبي» بفخر واعتزاز، ونتطلع إلى إرثه المستدام الذي يجسد قوة الإرادة والإبداع والإنسانية، ويدعو البشرية دوماً إلى الاستمرار في التواصل بين العقول من أجل صنع المستقبل.