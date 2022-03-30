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قمة الحكومات.. استشراف واستباقية
قمة الحكومات.. استشراف واستباقية
31 مارس 2022 00:01

القمة العالمية للحكومات شخصت الواقع، وحددت المفاهيم، وحشدت الجهود، ووحدت الرؤى حيال التحديات المشتركة التي تواجهها الدول والشعوب، كما ساهمت في تعزيز الإدراك لدى الحكومات بأهمية استشراف تلك التحديات استناداً للمتغيرات المتلاحقة والمتوقعة، والعمل باستباقية عبر وضع الحلول، إضافة إلى ضرورة دعم فرص التواصل والتعاون وبناء جسور الثقة بين الجميع من أجل تحقيق التنمية المنشودة والمستقبل المزدهر.
الإمارات انطلقت من هذه المعايير، وعبر خمسة عقود، لبناء نموذجها الذي تم تقديمه أمام العالم في القمة.. وهذه المعايير ذاتها شكلت جزءاً هاماً من مسيرتنا المئوية وأساساً في مبادئ الخمسين، ترجمة لنهج القيادة الرشيدة الذي يؤمن بالتنمية الشاملة ويهدف إلى سعادة الإنسان والارتقاء به، وتجسيداً لسياسات حكومية تقوم على عقد الشراكات الإيجابية والانفتاح على الآخرين، والاستعداد الواعي للتعامل مع كل المستجدات والمتغيرات واقعاً ومستقبلاً.
وإن كانت الحكومات هي من يقود التنمية في مختلف المجتمعات، إلا أن هذه القمة العالمية عززت مفاهيم التعاون مع المؤسسات والمنظمات والخبراء في القطاع الخاص، من أجل الوصول لتنمية شاملة تشترك فيها جميع الأطراف لإعادة ترتيب الأولويات عبر الاستشراف والابتكار والتكنولوجيا والمرونة، كما أثبتت القمة، التي جمعت أكثر من 30 منظمة عالمية و4000 مشارك، قدرتها على تطوير نموذج مبتكر للعمل الحكومي المستقبلي، وأنها منصة عربية وعالمية لصناعة المستقبل.

دبي
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
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